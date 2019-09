Laboral Centro de Arte acoge una muestra sobre violencia de género y trata

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, casi 750 millones de niñas en todo el mundo fueron casadas antes de cumplir 18 años y el 71% de las víctimas de trata son mujeres. Estas cifras, que figuran en un informe de las Naciones Unidas, justifican la próxima exposición que tiene entre manos la Fundación Laboral Centro de Arte y que hará un recorrido por obras de artistas nacionales e internacionales que, a lo largo de su carrera, han puesto el foco en la violencia de género. Estará disponible en el espacio expositivo del centro a partir del 27 de septiembre y hasta el 21 de diciembre.

Según explican los responsables de la colección, que lleva el título de "Equivocada no es mi nombre", la muestra "recorre algunas de las muchas vías en las que el patriarcado agrede a las mujeres sólo por el hecho de serlo". "Seguimos enfrentándonos al acoso, a la violencia, a las amenazas, a silencios cómplices, a no ser creídas cuando denunciamos agresiones y a que se cuestione nuestra palabra", afirman las responsables", añaden. Figuran como artistas participantes Pilar Albarracín, Yolanda Domínguez, Ana Gallardo y Sukran Moral, entre otras, y la selección de obras ha estado comisariada por Semíramis González, que no huye de la intención reivindicativa del proyecto. "El arte que quiera ser político y busque transformar de verdad estas realidades injustas debe ser, naturalmente, feminista, porque solamente aquel planteamiento que sea genuinamente democrático será, en consecuencia, igualitario", justifica.