Fiscalía pide que un acusado de injuriar a la exalcaldesa Carmen Moriyón la indemnice con 3.000 euros

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un acusado de injuriar a la exalcaldesa de Gijón Carmen Moriyón a través de una red social. La vista oral está señalada mañana, 17 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, a las 12,00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 8 de septiembre de 2017, el acusado escribió el siguiente mensaje en Facebook, con motivo de la aparición pública de la ex alcaldesa de Gijón (entonces alcaldesa, en el cargo entre 2011 y el pasado mes de junio) en la Casa de Asturias de la Marina de Benidorm, dando el pregón del Día de Asturias: "En Asturies no te queremos, excelentísima, mejor estabas en la fosa común de Ceares, Gijón, pidiendo perdón de rodillas, donde el padre y el abuelo del líder de tu partido asesinaron después de torturar a miles de hombres y mujeres, cerda, puerca, fascista, perra". Hechos por los que el querellado ha pedido el perdón expreso a la querellante, la cual no lo ha aceptado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de injurias por escrito y con publicidad de los artículos 208, 209, 211, 214 y 215 del Código Penal. Concurre la circunstancia agravante de odio. Y solicita que se condene al acusado a multa de 10 meses, con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, abono de las costas y pago de una indemnización de 3.000 euros a la ex alcaldesa por daños morales, más los intereses legales.