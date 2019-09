El internauta acusado de injuriar a Moriyón, condenado a pagar 1.580 euros

El internauta acusado de injuriar a la exalcaldesa Carmen Moriyón en redes sociales, A. V., ha sido condenado esta mañana a pagar 1.080 de multa y 500 de indemnización a la demandante. Ambas partes han llegado a un acuerdo (Fiscalía pedía 3.000 euros de sanción y la acusación particular el doble) teniendo en cuenta el agravante de odio, por un lado, pero el atenuante de confesión, por otro. El condenado, de hecho, había pedido perdón a la expolítica.

El hombre escribió por estas mismas fechas hace dos años desde su perfil de Facebook un mensaje dirigido a la afectada que rezaba así: "En Asturies no te queremos, excelentísima, mejor estabas en la fosa común de Ceares, Gijón, pidiendo perdón de rodillas, donde el padre y el abuelo del líder de tu partido asesinaron después de torturar a miles de hombres y mujeres, cerda, puerca, fascista, perra". Luis Llanes, abogado de Moriyón, explicó a la salida del juzgado gijonés que habían aceptado rebajar la pena porque, en realidad, lo que buscaban era "que el caso pueda servir de ejemplo de que esto no se puede tolerar, no dinero".