A juicio el acusado de llamar "fascista" y "perra" a Carmen Moriyón en Facebook

Un varón se sentará hoy en el banquillo del Juzgado de lo penal acusado de injurias contra la exalcaldesa Carmen Moriyón. El hombre escribió por estas mismas fechas hace dos años desde su perfil de Facebook un mensaje dirigido a la afectada que rezaba así: "En Asturies no te queremos, excelentísima, mejor estabas en la fosa común de Ceares, Gijón, pidiendo perdón de rodillas, donde el padre y el abuelo del líder de tu partido asesinaron después de torturar a miles de hombres y mujeres, cerda, puerca, fascista, perra". La Fiscalía pide para él una indemnización de 3.000 euros por haber vulnerado el honor de la demandada.

Según el informe, el varón ya se había disculpado con Moriyón, aunque ha sido rechazado y la afectada sigue adelante con la demanda. Está representada por el letrado Luis Llanes, responsable de la acusación particular, que considera que el caso "no tiene muchos motivos para no salir favorable" a la demandante. "Por el mensaje que puso queda claro que se atentó contra su derecho al honor. Por entonces era la alcaldesa de Gijón y ese tipo de comentarios no tienen cabida", afirma. Fiscalía solicita una multa de 10 euros al día durante 10 meses (3.000 euros) y la misma cuantía en calidad de indemnización a la exalcaldesa. Considera que los hechos denunciados son consecutivos de un delito de injurias por escrito y con publicidad y que causaron daños morales a la afectada, aunque Llanes afirma que desde la acusación popular incluyen también un posible delito contra el orden público por el cargo político de Moriyón por entonces y proponen 6.000 euros de indemnización y 14 meses de multa aunque, añade, si la sentencia resulta favorable donarán el importe, sea cual sea, a la cocina económica: "Esta demanda busca un castigo ejemplarizante, no dinero".