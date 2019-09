El acusado de insultar a Carmen Moriyón en las redes sociales acepta pagar 1.580 euros

El internauta acusado de injuriar a la exalcaldesa Carmen Moriyón en redes sociales, A. V., se reconoció ayer culpable para conseguir llegar a un acuerdo con la acusación y pagar 1.080 de multa y 500 de indemnización a la demandante. Se trata de una rebaja considerable Fiscalía pedía 3.000 euros de sanción y la acusación particular el doble, y tuvo en cuenta el agravante de odio, por un lado, con el atenuante de confesión, por otro. El abogado de Moriyón, de hecho, ya había anunciado ayer en este diario que aceptaría rebajar el importe porque solo querían "dar ejemplo".

El juicio se celebró ayer al mediodía en el Juzgado de lo Penal número 3 y tanto Fiscalía y acusación particular como la defensa del joven compartían la intención de llegar a un acuerdo, que se acabó alargando algo más de lo esperado para aclarar el importe final. Al principio, Fiscalía pedía 10 meses de multa a razón de 10 euros por día (3.000 euros), y la acusación particular, liderada por el letrado Luis Llanes, cuatro meses más. Al final se acordó dejarla en seis meses y a razón de seis euros por día, lo que al final supondrá que el varón tenga que abonar a las arcas públicas un total de 1.080 euros. De no hacerlo, podría ingresar en prisión durante tres meses. En cuanto a la indemnización, Fiscalía pedía otros 3.000 euros y Llanes el doble, pero también reconoció ayer que no tenía problemas en rebajarla. Ayer, de hecho, explicó que la intención de ganar este juicio recaía en "la importancia de que casos como este no se vuelvan a repetir" y no en la dureza de la multa. "Tanto nos daban seis meses que un año, lo que queremos es que este caso tenga un efecto ejemplarizante y disuasoria en el futuro", afirmó. El condenado, que también tendrá que asumir las costas procesales, aclaró ayer que daría su versión públicamente "dentro de unos días cuanto todo esté más tranquilo", aunque en el juicio se declaró culpable y no mostró ninguna actitud conflictiva.

A. V. escribió por estas mismas fechas hace dos años desde su perfil de Facebook un mensaje dirigido a la afectada que rezaba así: "En Asturies no te queremos, excelentísima, mejor estabas en la fosa común de Ceares, Gijón, pidiendo perdón de rodillas, donde el padre y el abuelo del líder de tu partido asesinaron después de torturar a miles de hombres y mujeres, cerda, puerca, fascista, perra". La condena fijada tipifica el delito de injurias como "graves por escrito y con publicidad".