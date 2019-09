Benjamín Tous: "El cine ha tratado bien a la pintura, de Altamira a Francis Bacon"

La pintura y el cine tienen su fermento en las imágenes. De ahí que no sean pocas las películas en las que sus directores indagan, con acierto o yerro, en las vidas y obras de los pintores: de Velázquez y Goya a Picasso, como vemos en "Genius", la serie protagonizada por Antonio Banderas que TVE dedica estos días al autor de "Las señoritas de Avignon". Y que la pintura, a su vez, no haya dejado de prestar tampoco atención -del siglo XX hasta ahora- al séptimo arte. Baste un ejemplo: Marilyn Monroe vista por Andy Warhol. Un complejo y fértil sistema de relaciones y correspondencias. "El cine ha tratado bien a la pintura, desde lo que se ha hecho sobre la cueva de Altamira, hasta Francis Bacon", aseguró ayer Benjamín Tous. Artista de variados registros, recién afincado en Gijón en busca de sus orígenes (su madre era de Lavandera), pronunció ayer, invitado por la sociedad Gesto, una singular conferencia a partir de una pregunta: "¿Hasta qué punto nos podemos identificar con el punto de vista que el cine ha dado de los pintores?".

No tiene fácil respuesta, pero después del repaso cinematográfico hecho por Benjamín Tous nos damos cuenta de que el cine, salvo las inevitables excepciones y consabidos bodrios, ha tratado con bastante perspicacia vidas e indagaciones estéticas de los pintores. "Uno pregunta y se da cuenta de que no siempre las películas que tratan sobre maestros, como el 'Club de los poetas muertos', o sobre monjas, como alguna de Gracita Morales, son objeto de reconocimiento por maestros y monjas. No es así, te dicen", explica el artista. En los filmes sobre pintores hay estereotipos sobre las vidas desordenadas de los creadores (no siempre ocurre, claro), pero podemos reunir un florilegio de títulos que no eluden la complejidad intelectual y estética en la que se mueven los grandes creadores plásticos. "Lo cierto es que empecé a coleccionar fotogramas sobre pintores y cuadros para ver cómo nos trataba el cine", añade.

Benjamín Tous, que nació en Lérida en 1949 y se siente un pintor astur-catalán (sus recuerdos infantiles de Granda o de las calles Corrida y San José), recuerda títulos como "Laura", de Otto Preminger, basada en la novela homónima de Vera Caspary. Es la historia del regreso de la figura de un cuadro. "El cine, ahí, ha hecho magia pura", afirma el artista.

Hay tramos de la historia del cine que a Benjamín Tous, convencido de que "el público sabe más de cine que de pintura, no dejan de provocarle una renovada fascinación: "Julia Roberts hablando de Jackson Pollock", uno de los maestros del expresionismo abstracto americano. Pero el pintor está persuadido asimismo de que dos clichés cinematográficos han hecho especial "daño" a la figura de los pintores: "El del bohemio, alguien marginal o colgado, cuando no todos han sido así; y, en el lado contrario, el del genio, cuando en realidad tampoco hay tantos artistas que sean geniales". Todos los tópicos tienen su porción de verdad, no obstante. Le parece que la serie "Genius" es "bastante fiel" a la vida de Picasso.

Su película preferida es "Maudie", el filme que recupera la figura de la pintora canadiense Maud Lewis. "Pintó su casa de arriba abajo y, lo que entonces parecía una chifladura hippie, es hoy objeto de culto", indica. Y, como sucede con las cerezas, un título lleva a otro: el "Moulin Rouge" de 1952, con un magnífico José Ferrer en el papel de Toulouse-Lautrec; el Van Gogh que hizo Kirk Douglas en "El loco del pelo rojo", la cinta de Vicente Minnelli en la que Anthony Quinn encarnaba a Gauguin, el rey de las escapadas. "Scarlet Johansson está impresionante en 'La joven de la perla'", dice el pintor. Y algunas más, como el gran "biopic" que es "Mr. Turner", de Mike Leigh.