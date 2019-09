La Zalia estará operativa "en los próximos cuatro años", confía la Alcaldesa

La alcaldesa, Ana González, confía en que la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia) entre en servicio a lo largo de esta legislatura autonómica (2019-2023). Esta fue la previsión que realizó al término de la reunión que mantuvo ayer con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y en la que repasó los temas de la agenda política gijonesa que dependen de manera directa o indirecta del Gobierno autonómico. El avance del Plan de Vías, la implantación del grado de Arte y Tecnología en el campus local, el aumento de las plazas de las escuelas infantiles (o-3 años) y la avispa asiática fueron otros de los asuntos tratados en la entrevista, que se prolongó por espacio de hora y media, aproximadamente, en la sede del Gobierno autonómico.

Ana González no ocultó su satisfacción por los resultados de la cumbre Principado-Ministerio de Fomento en los temas que conciernen a Gijón. "Gijón tiene muchísimo interés en la Zalia. Es estratégica para sacar todo el potencial al puerto de El Musel. Es verdad que tiene problemas de conexión. Es necesario que llegue el tren y el transporte en camión. Y tenemos el problema de la subestación eléctrica. Todo eso lo está abordando el Principado", valoró la Alcaldesa, quien eludió entrar en detalles pero se mostró optimista. "Me he quedado satisfecha. Sinceramente creo que en estos próximo cuatro años veremos la Zalia funcionando", afirmó González. Una valoración que hizo extensiva al plan de vías. "Están cumpliendo los plazos que avanzaron en la anterior reunión. El informe va a buen ritmo. Han logrado ganar dos o tres meses. Se habla ya de los primeros meses de 2020 para poner ese informe a disposición pública. Este informe es muy importante para luego licitar y tomar la decisiones que nos lleven a la construcción. Estoy muy satisfecha con que Fomento haya demostrado que el compromiso era serio y que están trabajado seriamente para acabar ese informe". Aunque reconoció "el parón" que supondrían unas nuevas elecciones generales para todos proyectos porque "nuestra estructura es en cascada, entre las tres administraciones".

La consecución del nuevo grado universitario de Arte y Tecnología es una de las prioridades para el Ayuntamiento, tal y como planteó la Alcaldesa al presidente Adrián Barbón en la reunión de ayer. "Nuestra propuesta es diferencial respecto a otros estudios que hay en el territorio estatal e incluso cercanos. Le hemos explicado nuestras singularidades, admitiendo que todavía no lo tenemos del todo definido porque no nos compete únicamente al Ayuntamiento pero sí queremos contribuir a la construcción de un nuevo estudio aquí, para Gijón", comentó la Alcaldesa. El grado de Deporte también salió en la conversación con Barbón, para reiterar la "disposición" gijonesa a acoger esos estudios aunque Ana González admitió que no se había extendido "porque todo el mundo está a la espera de la decisión del Rectorado".

El incremento de plazas en las escuelas infantiles (0-3 años) es uno de los objetivos de la Alcaldía para este mandato. Ana González subrayó la coincidencia de programas entre el consistorio gijonés y el Gobierno autonómico para lograr "la duplicación de plazas". La alcaldesa no vaciló en calificar de "brillante" a la nueva consejera de Educación, Carmen Suárez. "Es una buena elección, Creo que solo nos va a dar buenas noticias en materia educativa", valoró González, que fue responsable de ese mismo departamento entre 2012 y 2015. En su opinión, "es el momento de tomar decisiones" para definir el modelo de ese ciclo, que ahora no es obligatorio.

Ana González también reconoció el interés del Ayuntamiento de Gijón en "engancharse" al proyecto de conectividad del Principado con el objetivo de que "toda la zona rural tenga internet", un elemento que considera "clave" para dinamizar y asentar población en las parroquias del concejo. En la reunión se abordó igualmente el problema de la avispa asiática: "Tenemos que combatir a esta especie invasora, que está causando estragos en el municipio", aseveró la Alcaldesa.