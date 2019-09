"En Asturias no se apuesta por el tren", critican los expertos en movilidad

"En Asturias no se apuesta por el tren". Así de contundente se mostró ayer Rafa Fernández, de la plataforma "Asturies ConBici", aseverando que en el Principado "se está matando el tren", arguyendo que "al aeropuerto no llega, las líneas no mejoran y están muy abandonadas".

Esa fue una de las principales conclusiones de la charla organizada ayer por el grupo municipal de Ciudadanos en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, donde también se pidió al equipo de gobierno local que, a la hora de llevar a cabo obras de calado, como las que se están realizando en grandes avenidas como Pablo Iglesias o Manuel Llaneza, "se tengan en cuenta las necesidades de movilidad de futuro". Así lo verbalizó el presidente del Foro de la Movilidad, Manuel Cañete, que pide una "mejor actitud política", alertando de que "o aprobamos el Plan de Movilidad cuanto antes o podemos tener un problema: nos pueden sancionar".

También se incidió en la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre los nuevos modelos de movilidad. Así lo defiende Geles García, directora del Colegio Público Miguel de Cervantes, galardonado con un premio europeo de movilidad en el año 2017. "No solo se educa a los niños: ellos son los mejores transmisores y acaban educando a su entorno social", explica la educadora. Y es que, como explicó Rafa Fernández, "el coche no deja espacio para la convivencia de las personas", por lo que llama a cambiar "el modelo y paradigma de movilidad, dejar de pensar en el coche y hacerlo en las personas". Cabe recordar que más del 50% de los gijoneses se desplazan habitualmente a pie.

La charla también sirvió para dar a conocer los novedosos nichos de mercado que crean los nuevos modelos de movilidad. Así, David Gómez, gerente de Reby y TuCycle -empresas de alquiler de patinetes y bicicletas-, aseguró que "los patinetes eléctricos vienen para quedarse". Por su parte, Pablo Campos-Ansó, de la empresa de alquiler de vehículos eléctricos Guppy, llama a "combinar modos de movilidad", apostando por un modelo "que consiga hacer mucho más eficiente la movilidad interurbana", enfatizando que "si la sociedad se conciencia, por cada coche compartido se pueden reducir hasta seis vehículos privados".