Baja el precio del autobús con el voto en contra de vecinos y de CC OO

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) dio ayer el visto bueno a una nueva ordenación tarifaria para el año que viene donde destacan la rebaja de 0,82 a 0,70 euros del precio del viaje con bonobús (a pagar tanto con tarjeta de transportes como con tarjeta ciudadana ) y la ampliación de la gratuidad a menores desde los 13 años a los 16 años. Y lo hizo con el voto en contra del movimiento vecinal y de un sindicato.

La aprobación salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP, IU y el representante de UGT. Por la abstención optaron los consejeros de Ciudadanos, Podemos-Equo, Foro y Vox. En contra votaron el representante de Comisiones Obreras y, lo que llamó más la atención al resto de los participantes en la sesión, el representante de la Federación de Asociaciones Vecinales. Emtusa es la única empresa municipal donde el equipo de gobierno ha planteado una reducción frente a las subidas en el agua y la recogida de basuras que se propusieron, y aprobaron, en los consejos de la EMA y Emulsa. Consejos donde la representación vecinal voto, a favor y en contra, respectivamente.

El propio presidente de la FAV, Adrián Arias, es quien ejerce como consejero en Emtusa. Ayer no pudo ir a la reunión pero dejó su voto delegado a través del consejero de Comisiones Obreras y especificado su sentido, según los datos que aportó la secretaria del consejo de administración al resto de los integrantes al realizar el recuento de los votos.

Arias explicaba tras la reunión que "ante un planteamiento sin consenso y sin contar con nuestra opinión, es difícil asumir un voto a favor. En general han sido propuestas en las que no nos han consultado, ni planteado nada ni argumentado por que sí o por que no". El presidente vecinal también aseguró que "no nos está gustando nada el "método pasillo/receso" para aprobar las tasas" en referencia a los cambios que se dieron en el consejo de Emulsa donde UGT cambió su sentido del voto permitiendo que saliera adelante la propuesta del gobierno local. La decisión tomada por Arias ha genado malestar en parte de la directiva de la Federación Vecinal. No todos estaban de acuerdo con ese no.

Desde Comisiones Obreras se reivindica una visión más global de la empresa que no se quede solo en lo tarifario y se entiende que ante los retos que tiene Emtusa -desde la posible ampliación de personal al cambio de vehículos a híbridos y eléctricos con el sobrecoste que ello supone- no se pueden detraer recursos. Más tras ocho años de congelación de tarifas.

La rebaja del precio del bus para los clientes con tarjeta era un compromiso electoral del PSOE como fórmula de apoyo al transporte público.