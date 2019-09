Un centenar de expertos debatirán en las jornadas de Patrimonio Industrial

La industria ha evolucionado del carbón y el vapor al microchip, y en ese largo camino histórico Incuna trabaja para rescatar y poner en valor el Patrimonio Industrial, con la idea de "quizás poder aprovechar fábricas abandonadas para dotar de un futuro a nuestro pasado".

La idea la lanzó Miguel Álvarez Areces en la presentación de las XXI Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Industrial que se celebran a partir del miércoles próximo con la asistencia de más de 200 personas, venidas de 15 países entra las que se cuentan asociaciones de defensa patrimonial, gestores culturales y turísticos, empresarios, funcionarios y técnicos de la administración, estudiantes, trabajadores, ingenieros, arquitectos, geógrafos, historiadores o economistas "que son conscientes de la importancia de preservar, divulgar, activar y valorizar el patrimonio histórico industrial y los paisajes culturales en sus diferentes facetas". Entre los ponentes, Miles Oglethorpe, Director de Patrimonio Industrial del Historic Environment Scotland y Presidente Mundial de The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritagecon la conferencia "Uniendo el pasado con el futuro: un nuevo destino turístico para Escocia".

En las sesiones de tarde, más de cien expertos expondrán sus trabajos y conclusiones sobre experiencias reales, estudios y proyectos futuros en Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, México, EE UU, Alemania, Reino Unido, Italia, Georgia, así como en diferentes puntos de la geografía española y varios casos en Asturias.

Cine y fotografía

A las conferencias de los primeros espadas del ámbito del Patrimonio se suman además varias actividades complementarias como la II Muestra de Cine Internacional sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales; la exposición de "Tracks Memory. Iconos de la Memoria Industrial", una selección de 48 lugares, pertenecientes a 25 países, que tienen la categoría de Patrimonio Mundial de la Unesco en la que han colaborado más de 100 fotógrafos de los cinco continentes; la exposición del XVI Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial o un recorrido guiado a pie por el centro histórico de Gijón y una visita a la zona costera occidental de Asturias y Lugo y su patrimonio y arqueología industrial.