Los centristas formalizan en un primer contacto con el gobierno local su oposición al "IBI para ricos" por ser "un impuesto ideológico"

"No queremos impuestos ideológicos". Así justificó ayer el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ante la concejala de Hacienda, Marina Pineda, la exigencia de la formación naranja de eliminar el IBI diferenciado, popularmente conocido como "IBI para ricos", de la propuesta de ordenanzas fiscales si se quiere llegar a un acuerdo político con su organización. El mensaje ya era público pero ayer se plasmó en una reunión bilateral, dentro de la ronda de contactos que está realizando Pineda. A Ciudadanos no le valdría, como tanteó la concejala socialista, una rebaja en el tipo, ahora previsto del 0,79%. "Queremos su supresión porque es un impuesto simplemente ideológico, que no se justifica, no beneficia a Gijón y sólo recaudaría 1, 5 millones que son recuperables vía ahorro", explicó Pérez Carcedo tras la cita. Ciudadanos mantiene desde el minuto uno que ampliar el IBI para propiedades de uso comercial, hostelero, aparcamiento y oficinas tendría una repercusión negativa en la actividad económica y el emprendimiento".

De eliminarse el "IBI para ricos", Ciudadanos también pediría matizar las subidas del agua, la recogida de basuras y alguno de los precios del Patronato Deportivo Municipal. "Serían elementos menores y que son revisables antes del Pleno", se concreta desde Ciudadanos.