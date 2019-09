González garantiza que los vecinos tendrán información de la playa

La regidora gijonesa, Ana González, llamó ayer a no confundir el Consejo del Litoral con la participación ciudadana, que es "plural" en Gijón. La Alcaldesa realizó estas reflexiones en relación a la no inclusión de sociedad civil y grupos de la oposición del futuro órgano local, una vez se liquide el Observatorio de la playa de San Lorenzo, e incidió en que los representantes vecinales y los grupos municipales forman parte del Consejo de Medio Ambiente, donde recibirán información al respecto, zanjó.

En cuanto a la subida de la tasa de basuras, considera "normal" que la gente se queje, pero insistió en que se trata de una medida necesaria que tiene como finalidad que exista en la ciudad una fiscalidad medio-baja para poder mantener así los servicios. No obstante, aclaró que se trata de subidas que tienen un carácter de concienciación medioambiental y también social. Es el caso, por ejemplo, del abono del autobús y el aumento de la gratuidad del mismo hasta los 16 años, así como la gratuidad para el acceso a los museos y la rebaja en las actividades deportivas y culturales.

En otro orden de asuntos, la regidora se mostró perpleja porque Podemos haya ido a negociar el presupuesto de 2020 con la Unión de Comerciantes y no con el tercer sector, en relación al mantenimiento de la renta social municipal. González remarcó que si la formación morada tiene interés en hacer una medida social, debería incluir en su propuesta contar con las personas en riesgo de exclusión social "y no ir a negociar con los comerciantes". A juicio, el modelo de intervención social debe plantear una intervención con otro tipo de entidades, no con los comerciantes. Antes dejó claro que el actual modelo de renta social heredado de Foro no es el que quiere el PSOE.