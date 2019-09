Suelta de globos en Gijón para exigir justicia con Eleazar, el joven fallecido en El Molinón

A los gritos clamando justicia de los familiares de Eleazar García, el joven de 30 años con discapacidad que falleció a las puertas de El Molinón el pasado 8 de septiembre tras un altercado con el personal de seguridad del estadio, se sumó la voz de Juan José Cortés, diputado nacional del PP y padre de Mari Luz, en una suelta de globos que tuvo lugar esta mañana en la plaza Mayor de Gijón. "Esta familia se merece saber qué pasó y cómo pasó y si hubiera alguna responsabilidad que todo el peso de la ley caiga sobre quien pudo cometer un exceso en sus obligaciones", apuntó Juan José Cortés.

Decenas de personas, familiares y amigos de Eleazar García, con sus padres al frente de la comitiva, se enfundaron camisetas blancas con el lema "Justicia para Eleazar" durante una concentración que se desarrolló en la plaza Mayor. "No hay paz sin Justicia", "Ni uno más" o "Eleazar, el niño de todos" fueron algunos de los mensajes repartidos en pancartas. Además, los asistentes llevaban también globos blancos que dejaron volar al cielo. "Son globos que simbolizan el espíritu libre y el blanco de la santidad y pureza de un niño que no hizo nada indebido en su vida", describió Juan José Cortés, que a su llegada se fundió en un intenso abrazo a los padres del joven fallecido a las puertas del estadio de El Molinón durante el partido que enfrentó a España con las Islas Feroe.

El también pastor evangélico Juan José Cortés instó, además, a que "los instrumentos del Estado se pongan al servicio de unos ciudadanos y de una ciudad que se vio teñida de dolor al perder a una persona tan querida de una forma que queremos que se esclarezca para saber lo que pasó". "Solo pedimos y deseamos descansar tranquilos sabiendo toda la verdad de lo que ocurrió aquel día", incidió.

Juan José Cortés también tuvo palabras para glosar la figura del joven fallecido, "un niño maravilloso, inocente, un niño diferente, con discapacidad, pero con un corazón grandísimo lleno de amor, felicidad; un niño que traía alegría y felicidad a su familia y que en Gijón le querían muchísimo". Ahora, prosiguió el político popular, "Eleazar está ahora en el cielo, con mi niña". "A nosotros nos queda un largo recorrido para estar con ellos, pero queremos hacerlo con la conciencia tranquila de que a nuestros hijos se les ha hecho justicia en todo momento; un padre no podría descansar tranquila sin saber que ha hecho todo por sus hijos y en este caso queremos saber lo que pasó", reflexionó antes de que todos los presentas soltasen los globos.



Altercado en El Molinón

Eleazar García tenía 30 años y una discapacidad psíquica del 75%. Su muerte tuvo lugar el pasado 8 de septiembre. Por algún despiste, salió del estadio de El Molinón a mitad del partido entre España e Islas Feroe y, cuando trató de regresar, el personal de seguridad se lo prohibió por no llevar su entrada o no ser capaz de enseñarla. El altercado acabó con el joven detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y falleció después de un infarto en el centro de salud Parque-Somió. Estas explicaciones, de fuentes policiales, no fueron suficientes para los familiares del joven, que desde entonces no han parado de exigir que "se haga justicia" y que se esclarezca lo ocurrido. Esta tarde, a partir de las 18 horas en el paseo de Begoña, realizarán una manifestación hasta la plaza Mayor para lograr su objetivo.

La familia de Eleazar García ya se concentró el pasado fin de semana ante la puerta de El Molinón en la que ocurrió el trágico episodio que se está investigando.