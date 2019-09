La edil de Madrid Central destaca los beneficios para el turismo y el comercio

"Siendo muy importante, no todo en Gijón es contaminación industrial. Hay zonas donde el 50% de las partículas contaminantes proceden de los vehículos". A partir de esa reflexión, y de la propia normativa europea que no tardará en imponer esa medida para ciudades de más de 50.000 habitantes, el edil Aurelio Martín, reivindicaba ayer la necesidad de pensar ya en el desarrollo de una zona de bajas emisiones al estilo de Madrid Central. Lo hacía en un acto compartido por quien fuera la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Madrid en el gobierno de Manuela Carmena, Inés Sabanés, que puso en marcha este proyecto. "Son ciudades diferentes, lo que no interesa es aplicar la filosofía", explicó el concejal gijonés.

Sabanés dejó claro que la acción de Madrid Central no sólo rebajó de manera directa las emisiones contaminantes. También adelantó que, pese a las críticas previas, " a la larga esas zonas serán más atractivas para el turismo y para el comercio, como lo han sido calles que se peatonalización como Fuencarral o Preciados".