"La formación dual es una tendencia positiva a aprovechar", dice el director de la Politécnica

En pleno debate sobre el respaldo de los empresarios a la formación dual universitaria, el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Juan Carlos Campo, realizó ayer una férrea defensa de este modelo para fortalecer las relaciones actuales entre las empresas y la Universidad. Lo hizo en el transcurso de la reunión anual de la Sociedad de Partners, en la que se puso sobre la mesa el proceso de auditoría al que se está sometiendo el centro para obtener una certificación de calidad y la importancia que para lograrlo tiene contar con el respaldo de las empresas. "El examen que pasaremos la próxima semana servirá para obtener una certificación institucional como centro", anunció el director de la Politécnica, quien no perdió la oportunidad de recordar que en un momento en el que el mercado laboral demanda cada vez más formación dual "hay que aprovecharlo, es una tendencia positiva", dijo. El Rector de la Universidad de Oviedo pedía esta semana en la sesión inaugural del curso en el centro que los empresarios se implicasen más "y no de boquilla" para poder activar los grados duales.

En una sesión en que las empresas colaboradoras de la Escuela de Ingeniería de Gijón recibieron un agradecimiento extra por el esfuerzo realizado para apoyar a los alumnos en su tránsito hacia el mercado laboral, Juan Carlos Campo se refirió a los cambios que se esperan del actual modelo de la formación universitaria. En el tránsito hacia el sistema 4.0, donde se imponen los grados abiertos y la presencia de profesionales del mundo de la empresa sea cada vez mayor en las aulas." En los másteres ya son el 20%", precisó Campo.

Para futuro, el principal centro de ingenierías de la Universidad de Oviedo se propone avanzar en la promoción de las prácticas externas, de la que suman 500 por año en la actualidad. Una opción, según explicó Juan Carlos Campos, es proponer que los alumnos puedan realizar sus trabajos fin de máster durante unos meses ya insertados en el mercado laboral. Esas prácticas, remarcó el director, serían siempre remuneradas. En este momento, la media es de 470 euros mensuales en 80 de ellas que, según aseguró "es una ayuda al estudio, no un salario". Para nuevos contratos de prácticas, el director de la Politécnica planteó que no quieren que sean de menos de 300 euros mensuales. "Pero que sean cada vez de más calidad", agregó, "no es una cuestión de dinero sino de buscar una mayor implicación de las empresas con los alumnos".

Muchos de los estudiantes de máster acaban por quedarse en las empresas donde realizan las prácticas. "Existe una satisfacción alta con ellos", concluyó Campo.