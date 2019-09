Los transitarios reclaman que Puertos del Estado coordine la inspección en frontera

Inspectores de hasta seis ministerios distintos se encargan de controlar las mercancías que entran y salen de España. Lo hacen en los denominados puntos de inspección fronteriza que hay en todos los puertos y aeropuertos españoles, sujetos a la misma legislación pero en la que se aplica de forma diferente. Que se gestionen con los mismos criterios y que éstos no demoren el paso de las mercancías es la principal preocupación de los transitarios españoles, los profesionales que se encargan de la gestión de la cadena logística. Para lograr ese objetivo, la Federación Española de Transitarios (Feteia), reclama que Puertos del Estado coordine las labores de inspección en frontera, según explicó ayer el presidente de Feteia, Enric Ticó.

"Desde Feteia lo que reclamamos es que Puertos del Estado sea el organismo que controle al ciento por ciento estos puntos de inspección fronteriza, teniendo en cuenta que en estos puntos de inspección hay representantes de hasta seis ministerios distintos", explicó Ticó tras la clausura del congreso anual de Feteia, que este año se celebró en El Musel.

La patronal del sector aboga por "una coordinación por parte de quien realmente se juega la pasta, que es Puertos del Estado, y los transitarios, porque la situación en estos momentos es de unas disfunciones muy claras", situación que no se da en Asturias, donde sus puntos de inspección fronteriza "funcionan muy bien".

Que haya otros en España donde la agilidad brille por su ausencia supone en la práctica "que el transitario cuando elige por dónde saca unas mercancías, intenta evitar puertos o aeropuertos en los cuales el punto de inspección fronteriza no funciona. El drama no es tanto el transitario español, sino que transitarios extranjeros cuando quieren importar o exportar, evitan también puntos de inspección fronteriza del estado español que saben que no funcionan, y en cambio los del norte de Europa funcionan de maravilla", agregó Enric Ticó.

El congreso de Feteia que se clausuró ayer, concentró en Gijón a 140 personas, entre representantes de empresas transitarias de toda España y acompañantes de algunos de ellos. Feteia actúa como "lobby ante el sector público para mejorar la situación de las empresas y ayudamos al sector público que cuando toma decisiones que nos afectan sean decisiones que luego el mercado pueda entender y aplicar".