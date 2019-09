El hombre que trató de asfixiar a una mujer en Gijón acepta cinco años de internamiento psiquiátrico

El hombre de 49 años y vecino de Laviana que intentó asfixiar hasta la muerte a una mujer a la que abordó en el pasadizo del puente del Piles en diciembre del pasado año aceptó cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico y el pago de una indemnización de 5.000 euros por los daños morales causados a su víctima, que se encuentra a tratamiento después del trágico episodio vivido. "No sé por qué estoy aquí, no me acuerdo de nada", apuntó esta mañana durante su breve declaración ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón.

Este hombre, que responde a las iniciales J. C. B. G., llegó a la sala de vistas proveniente del Centro Penitenciario de Asturias y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional. El procesado, de mediana estatura y ataviado con un gorro en la cabeza, aceptó responder a todas las preguntas, pero tan solo hubo una, la que pronunció la fiscal para confirmar que este hombre no recordaba nada de lo ocurrido cuando en diciembre de 2018 abordó a su víctima y trató de asfixiarla hasta la muerte hasta que un ciclista que pasaba por allí, por la rotonda del pasadizo del puente del Piles, le salvó la vida.

El Ministerio Fiscal, después de que los forenses del juzgado confirmasen su informe, indicó que el hombre es ininputable al padecer una esquizofrenia paranoide que motivó que tuviese "completamente anuladas sus facultades intelectivas y volitivas". Es por ello que modificó su calificación de asesinato en grado de tentativa a homicidio en grado de tentativa y solicitó su libre absolución y el internamiento para tratamiento médico en establecimiento adecuado a su alteración psíquica por cinco años. A ello se adhirieron la defensa y la acusación particular. Este último añadió, además, la posibilidad que los dos últimos años de internamiento pudiese salir acompañado a la calle y que, después, tenga la prohibición de vivir en Gijón durante otros cinco años y que tampoco pueda acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con su víctima. La indemnización quedó fijada en 5.000 euros.



Un ciclista evitó la tragedia

Este ataque, que motivó un amplio debate en la ciudad, tuvo lugar sobre las 21.30 horas del 7 de diciembre del pasado año. La mujer afectada cruzaba por el pasadizo subterráneo del paseo del Muro al parque Isabel La Católica cuando fue abordada por el ahora acusado, que responde a las iniciales J. C. B. G. y cumple prisión preventiva desde los hechos. "Sin mediar palabra y con intención de acabar con su vida", explica la Fiscalía, "le rodeó el cuello con un brazo, apretando tan fuertemente que la mujer estuvo a punto de perder la respiración y cayó al suelo". Luego, prosigue el fiscal, J. C. B. G. se colocó encima de ella, "insistiendo en la presión".

La víctima estaba a punto de desfallecer y no podía pedir auxilio por la falta de aire, pero justo en ese momento pasó por allí un ciclista, enfermero del centro de salud de La Calzada II, que al ver lo que ocurría se abalanzó sobre el acusado, logrando que soltase a la mujer. Poco después llegó la Policía Local y detuvo al agresor.