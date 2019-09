Un millar de personas se manifiestan por Gijón para exigir medidas contra la contaminación del aire

Alrededor de un millar de personas participan en la manifestación contra la contaminación atmosférica en Gijón que transcurre entre la Iglesia de Fátima, en La Calzada, y el Museo del Ferrocarril. La protesta está convocada por la Plataforma contra la Contaminación de Gijón con el lema "Por la salud en Gijón. Contaminación no". La marcha partió, pasadas las siete de la tarde, de La Calzada.

Se trata de la segunda manifestación contra la contaminación atmosférica en Gijón, que afecta especialmente a los barrios de la zona oeste, la más próxima a las industrias pesadas que hay en el oeste del concejo y en la zona limítrofe de Carreño. La anterior protesta tuvo lugar el pasado mes de marzo.

Los organizadores de la protesta, apoyada organizaciones vecinales, ecologistas y sociales, leyeron un comunicado en el que señalan que "no queremos una Asturias en la que mueren de manera prematura 830 personas a consecuencia de la contaminación, más del doble de la media estatal. No queremos vivir en un lugar donde la contaminación es la causa principal de pérdida real de años de vida en las personas. No queremos que los niños y niñas menores de 15 años de Gijón tengan que ir más del doble de veces a las urgencias hospitalarias o desarrollen más asma y problemas respiratorios que sus vecinos y vecinas de otras áreas sanitarias asturianas. No queremos seguir liderando los rankings de emisiones de CO2 a la atmósfera, ni encabezando aquellos que indican cuántos cánceres de pulmón desarrollan nuestros vecinos y vecinas", ante lo que reclaman a las administraciones que tomen "tomen medidas concretas, reales y urgentes para proteger nuestra salud".

Los representantes de esta agrupación de colectivos sociales reclaman medidas en especial para obligar a la industria pesada a cumplir con la normativa y a tener instalaciones "del siglo XXI", además de fomentar el uso del transporte público, en materia de movilidad.