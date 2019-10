Nuevas manchas, peces muertos y fuertes olores en San Lorenzo activan el protocolo por contaminación

El problema de contaminación y las alertas en la playa de San Lorenzo no cesan. Una vez más la aparición de manchas de espuma en la bahía gijonesa –visibles desde por la mañana– y la detección de fuertes olores y peces muertos en la desembocadura del río Piles a última hora de la tarde han vuelto a activar el protocolo interno del Ayuntamiento para esclarecer las causas de este nuevo episodio que pone en cuestión la calidad de las aguas de la ciudad. Un problema que coincidió con la reunión mantenida por el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que se comprometió a realizar dos análisis trimestrales del tramo que les compete, es decir, del puente de Las Mestas hasta río arriba.

A mediodía de ayer comenzaron a ser visibles las manchas de espuma por toda la bahía gijonesa, a lo que se sumaban unas zonas más turbias que otras en el tramo central del principal arenal gijonés. A esas manchas, tal y como explicaron desde el Ayuntamiento, había que sumar la aparición de peces muertos en la desembocadura del Piles y fuertes olores, que se percibía en la zona desde la tarde del martes. Es por ello que a última hora de la tarde de ayer se procedió a la toma de muestras para sus correspondientes análisis con "el objetivo de determinar el origen del episodio, de características similares al ocurrido en fechas recientes".



Reunión en Oviedo

Apenas unas horas antes de las manchas en San Lorenzo, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) se comprometía con el Ayuntamiento de Gijón a ampliar los controles del agua en el río Piles de tal forma que a partir de ahora habrá dos análisis trimestrales –uno en tiempo lluvioso y otro en tiempo seco– "hasta que se determina una pauta clara de comportamiento del río". Estos análisis se harán en el tramo del río que compete a esta entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, desde alrededor de cien metros del puente de Las Mestas hacia río arriba.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Aurelio Martín, se reunió este miércoles en Oviedo con el presidente de CHC, Manuel Gutiérrez, –cada uno con su equipo– para coordinar actuaciones conjuntas en el río Piles y así dar respuesta a los continuos problemas de contaminación que han surgido en los últimos años y que ponen en entredicho la calidad del agua del río que desemboca en la playa de San Lorenzo, en principal arenal gijonés.

Los últimos análisis realizados por la CHC, explicó ayer su presidente, se hicieron el pasado jueves. "Según las muestras recogidas en seis puntos –tres en el cauce del Piles y otros tres en el Peñafrancia– no hay contaminación en las aguas arriba de la zona marítimo terrestre", aseguró Manuel Gutiérrez. Además, la Confederación "tiene censados los vertidos y controladas las instalaciones que pudieran generar contaminación –14 puntos–, aunque en las inspecciones realizadas no se aprecia que sean causa de la mala calidad de las aguas". No obstante, prometen, "intensificarán las inspecciones en adelante" en el Piles.

Al seguimiento regular que realizará la Confederación en los tramos del río que son de su competencia se sumarán las labores del Ayuntamiento de Gijón a su paso por zona urbana. Ahí es donde existen "sospechas fundadas de vertidos" y es por ello que se anunció la creación de un estudio "sin precedentes" del cauce del Piles para focalizar el problema y revertir la situación de contaminación del río Piles.