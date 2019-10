Amaia es lo que pasa

Para no pasar nada, pasó mucho anoche en el teatro de la Laboral, donde Amaia, la ganadora de Operación Triunfo 2017, una de las ediciones de mayor audiencia, mostró su primer trabajo discográfico. Que se titula, por cierto, "Pero no pasa nada". La chiquilla empezó sola al piano con la canción "No me interesa". De inmediato se hace acompañar de un grupo compuesto por batería, bajo, guitarra y teclados y una estética muy cuidada sobre el escenario, a medio camino entre el indie pop y la estética hippie de los sesenta.

Después de interpretar tres canciones llegan los innegociables saludos: "Hola a todos, muchas gracias por venir", dice, tras asegurar sentirse maravillada por la belleza de Gijón: "He estado visitando la ciudad por la mañana y es preciosa, es superbonita, no me la podía imaginar así."

Deja el piano y toma la guitarra. Tras liquidar con acierto "Última vez", continúa con una pieza instrumental -"El puerto", de Isaac Albéniz-, una obra de difícil ejecución con la que se examinó de piano este año, según explica al público, la mayoría juvenil, que llenó prácticamente el patio de butacas. Sigue después con un bolero, adaptación del mítico "Tú me acostumbraste".

Hasta el final del recital fue desgranando su inicial repertorio, con canciones unas más logradas que otras, como es frecuente en el primer trabajo discográfico de un principiante. Si Amaia "quedará en nuestra mente" (como reza el título de uno de las canciones más celebradas de su disco inicial, interpretada ayer por la artista navarra en la primera parte del concierto) o caerá pronto en el olvido como esa legión de "triunfitos" que tanto prometieron y se evaporaron, lo sabremos en los próximos años y en los próximos discos.