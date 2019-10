Un cuponero de la ONCE reparte 350.000 euros en varias zonas de la ciudad

Tras diez años como vendedor de la ONCE, el gijonés Rafael de la Busta repartió este martes el mayor premio de su trayectoria: diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El trabajador tardó un par de días en recibir la buena noticia porque estaba de descanso, pero a lo largo de ayer ya logró averiguar que el número agraciado, el 53.236, acabó en la cartera de al menos dos de sus clientes fijos, a los que espera poder saludar la semana que viene, cuando vuelva a trabajar. "Son obreros, currantes de los de verdad, y se merecen una alegría de estas", aplaude.

A sus 54 años, De la Busta fue diagnosticado con distrofia muscular al cumplir 40. Su carrera hasta entonces había sido variada: trabajó durante años en labores de construcción y asfaltado de caminos, como repartidor de mercancía y de camarero. "Mi enfermedad es genética y degenerativa, así que llegué a un punto en el que ya no podía seguir así. Para mí, que no tengo estudios, acabar en la ONCE fue una suerte", agradece. Desde entonces invierte sus mañanas del lunes y el martes en la esquina de Pablo Iglesias y Ramón y Cajal, y después se va de "tour" por los bares de Somió y La Providencia. Eso hace que buena parte de su clientela sea fija. "Ya me conocen a mí y mis rutas, pero lo bueno de recorrer varios sitios es que siempre rasco alguna compra más compulsiva", explica.

De la Busta empezó a trabajar en la ONCE en plena crisis económica, así que es ahora cuando está notando por fin como sus cuentas a fin de mes empiezan a remontar. El reto que sí le queda pendiente, matiza, es atraer a gente joven. "Esa generación está más interesada en juegos más activos, por eso los nuevos productos como los rascas o los sueldazos me ayudan bastante", razona. El gijonés, vecino Roces, no tiene prevista ninguna celebración especial, pero espera que la venta del martes le ayude a tener un par de semanas exitosas. "Los clientes de toda la vida me riñen en broma diciendo que nunca les doy nada, así que voy a comprar varios periódicos para enseñarles todos los días la página", bromea.