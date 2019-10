El primer presupuesto del PSOE: 233 millones y más inversión

El nuevo equipo de gobierno de izquierdas en Gijón, tras ocho años de mandato de Foro, contará con un presupuesto municipal de 233.030.000 euros, más de cinco millones y medio de euros más que en las últimas cuentas aprobadas en la ciudad, en 2017 -luego vendrían dos años de prórroga presupuestaria-, lo que supone un aumento del 2,5%. Si a ello se suman las aportaciones del Consistorio a las empresas municipales y organismos autónomos, la cifra se dispara hasta los 320.081,730,7 euros, más de nueve millones más que en 2017, con una subida de un 3%. Además, la deuda pública del Ayuntamiento se reduce un 11%, más de 2,3 millones, quedando por debajo de los 19,6 millones de euros.

Así se recoge en el proyecto de cuentas municipales que ayer dio a conocer la edil de Hacienda socialista Marina Pineda, presentado como un presupuesto eminentemente "social e inversor" con el que conseguir "lavar la cara a la ciudad después de muchos años perdidos" y, en el fondo, "recuperar el ritmo inversor de Gijón" después de dos años con un plan económico financiero impuesto tras superar la regla de gasto que recortaba la capacidad inversora del Ayuntamiento.

Del total presupuestado, 88 millones corresponden a las transferencias corrientes del Ayuntamiento, 62 millones a gastos de personal y más de 40 millones a gastos corrientes en bienes y servicios. A ello se suman casi 19 millones de pasivos financieros y 11 a inversiones reales (obras que se realizarán en la ciudad). Las cuentas las completan 8 millones en transferencias de capital, 3 millones y medio de activos financieros, casi 700.000 euros en gastos financieros y 400.000 euros que se reservan para el fondo de contingencia.

Por áreas, casi uno de cada cuatro euros del presupuesto se reserva para Urbanismo y Mantenimiento urbano y rural, que sufre una variación positiva de en torno al 10%, aumentando su designación en casi 4,7 millones para casi alcanzar los 53. Este cambio se argumenta en la necesidad, en palabras de Pineda, de "cuidar la ciudad y mejorar su mantenimiento".

Uno de cada cinco euros del presupuesto se destinan a Educación, Cultura y Deportes, que asciende un 4% respecto a 2017, alcanzando casi los 46,3 millones, con una subida de 1,9. El 10% del presupuesto, alrededor de 23 millones de euros, se destinan al área de Seguridad, Prevención de Incendios y Playas, con un aumento porcentual del 11% debido principalmente a las plazas de Bomberos y Policías Locales que se están convocando. También un 10% del presupuesto se destina a Bienestar y Derechos Sociales, con una subida del 7% respecto a 2017, con un aumento de casi 1,5 millones.

Una de las áreas con mayor crecimiento porcentual es la de Medio Ambiente y Movilidad, asumida por el edil de IU Aurelio Martín. Crece un 22% respecto al último presupuesto, llegando a superar los 16 millones de euros tras subir 3 millones, refrendando que es una de las apuestas del nuevo equipo de gobierno.

Sin embargo, el área que más sube de forma porcentual es el de Participación Ciudadana, que pasa de 5 millones a 7,5, un 42% más. La justificación de Pineda se basa en la necesidad de "acometer muchas reparaciones que llevan años paradas en los centros municipales integrales y asociaciones de vecinos" de la ciudad. "Llevamos muchos años perdidos, están francamente abandonados, con problemas de goteras e incluso cascotes que se desprenden", enfatiza la edil de Hacienda, que reserva para tal fin una partida de 1,3 millones de euros.

"Gasto social, mantenimiento urbano e inversión" son las tres patas sobre las que se asientan las cuentas municipales. Así, valora Pineda, se invertirán 1,2 millones de euros en vías públicas urbanas o 1 millón de euros en patrimonio verde. Además, el actual equipo de gobierno está desarrollando ya dos nuevos proyectos de escuelas infantiles: uno en la zona centro, junto al colegio Cabrales y la otra aún sin definir ubicación.

Igualmente, la edil de Hacienda remarca el millón de euros reservado para "dar impulso" a las obras de adecuación del edificio de Tabacalera, cuyo plan de usos está "cerca de finalizar" o 600.000 euros para la zona rural. Del mismo modo, se recupera el presupuesto para los consejos de distrito, con una partida de un millón de euros a repartir entre todos los barrios de la ciudad.

Y si la recuperación del ritmo inversor es una de las máximas del nuevo equipo de gobierno socialista, la otra es el crecimiento de la inversión social, una necesidad que llevan remarcando tiempo atrás. De este modo, el proyecto presupuestario incluye una subida del 12% en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con 1,35 millones de euros más para ayudas de inclusión, una subida de 1,25 millones en becas comedor y un aumento de 500.000 euros en ayuda a domicilio.

Una de las subidas porcentualmente más llamativas es la de ayudas a fachadas y barrios degradados, que aumentan en un 73% hasta superar los 7 millones de euros. También sube la designación al Patronato Deportivo Municipal en un 10%, con 300.000 euros más en ayudas al deporte o los programas educativos y culturales, que aumentan 8 puntos porcentuales.

"Una chufla", para Foro

El primer grupo municipal que quiso dar su valoración sobre el proyecto presupuestario fue quien ostentó el bastón de mando en la ciudad los últimos ocho años. Foro, por medio de sus tres concejales electos, aseguró que "es un presupuesto que no mejora" al que ellos habían elaborado el pasado año, que ni siquiera llegó a presentarse en sede plenaria al no contar con los apoyos suficientes, abocando a la ciudad a una nueva prórroga presupuestaria. "Las cifras son similares en gasto e inversión, pero a costa de apretar el bolsillo de los gijoneses con la subida de impuestos", aseveró su portavoz, Jesús Martínez Salvador, que tachó al nuevo gobierno de "mentira", enfatizando que "dicen que quieren poner guapo Gijón y es todo una chufla". Para el edil forista, "si esta es la reinvención que tanto decían, se queda en algo bastante continuista", explicitando que "los anuncios hechos a bombo y platillo no tienen respaldo en los presupuestos".