"Vitalina Varela", de Pedro Costa, película ganadora del Festival de Cine de Gijón

"Vitalina Varela", la historia del portugués Pedro Costa de una caboverdiana que viaja a Lisboa en busca de su marido que tiempo atrás emigró y cuando llega se encuentra que su esposo ha muerto, el entierro se ha cumplido y el luto es cosa de un pasado, ha sido la gran triunfadora del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) con el premio al mejor largometraje de la sección oficial.

El filme triunfó en su estreno en el prestigioso Festival de Locarno, donde se alzó con el "Leopardo de Oro" a la Mejor Película, y también con el premio a la Mejor actriz para su protagonista, la misma Vitalina Varela que da título al largometraje. y todo hacía prever que saldría igual de bien valorada de Gijón. (Consulta aquí todos los premios del Festival).

La relación de Pedro Costa con el FICX viene de lejos. En el año 2000, el gijonés fue el primer festival español en dedicar una retrospectiva al realizador luso, que para entonces ya contaba en su currículo con obras tan relevantes como "En el cuarto de Vanda", triunfadora asimismo en Locarno y por la que se alzó, ese mismo año, con el premio al cineasta extranjero del año en el Festival de Cannes. Costa mantendría la línea de excelencia en los años siguientes, con filmes como "Juventud en marcha" (2006), por la que recibió el premio a la mejor película experimental/independiente de la Asociación de Críticos de Los Ángeles; o la citada "Caballo dinero", con la que triunfó en los festivales de Mar de Plata, Múnich, Recife y, de nuevo, Locarno.

Y continúa en "Vitalina Varela" con su interés por "dar voz a los individuos desplazados por la sociedad burguesa, especialmente a los inmigrantes llegados a las barriadas lisboetas. Es aquí, en la capital portuguesa, más concretamente en el arrabal de Fontainhas, donde Costa ha encontrado el paisaje visual y humano que ha dado luz a sus imágenes desde 'En el cuarto de Vanda' y que en su último trabajo se muestra más fantasmagórico y evocador que nunca".

En una entrevista con este diario, el lisboeta subrayaba que sus películas "son un murmullo contra la injusticia del mundo". Y agregó sobre el título premiado en el FICX: "Estoy interesado, desde hace años, por el proceso de la emigración caboverdina a Lisboa, a Europa. Hice tres películas sobre eso, pero desde el lado masculino. Así que con "Vitalina" he querido ver la parte femenina. Los hombres partían y las mujeres quedaban esperando. Es un clásico de la sociología. Al conocer a Vitalina quise contar la historia de estas mujeres olvidadas, postergadas".

Por otro lado, la asturiana Elisa Cepedal se ha llevado el premio especial del jurado por "El trabajo o a quién le pertenece el mundo" con el que la cineasta ha vuelto al Festival Internacional de Cine de Gijón para presentar su último cortometraje. Hace siete años ganó el Premio Nuevos Realizadores del Principado por su proyecto "Ay Pena", cuyo estreno mundial se produjo en la 49ª edición del FICX, en 2011. El premio que este año se lleva Cepedal en el FICX correspondió en la edición anterior a otro asturiano, Ramón Lluis Bande, que forma parte de la corriente que se ha dado en llamar "nuevu cine asturianu".

El Jurado Internacional de la 57ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, integrado por Andrés Duque, Mimi Plauché, Christophe Mercier, Meritxell Colell y Juan Pedro Martín "Pucho" ha concedido asimismo los siguientes premios:



PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN:

Lou Ye por Saturday Fiction

(China, 2019)



PREMIO AISGE A LA MEJOR ACTRIZ:

Irini Zhambonas por Rounds

(Bulgaria, Serbia, Francia, 2019)





PREMIO AISGE AL MEJOR ACTOR:

Marc Maron por Sword of Trust

(Estados Unidos, 2019)





PREMIO AL MEJOR GUION:

Lynn Shelton por Sword of Trust

(Estados Unidos, 2019)





PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

Leonardo Simões por Vitalina Varela

(Portugal, 2019)



PREMIO "GIL PARRONDO" A LA MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

Zhong Cheng por Saturday Fiction

(China, 2019)





PREMIO ESPECIAL DEL JURADO:

El trabajo, o a quién le pertenece el mundo de Elisa Cepedal

(Reino Unido, España, 2019)

PREMIO PRINCIPADO DE ASTURIAS AL MEJOR CORTOMETRAJE:

Lonely Rivers de Mauro Herce

(Francia, España, 2019)

PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR LARGOMETRAJE DE LA SECCIÓN OFICIAL:

El viaje de Lillian (Lillian) de Andreas Horvath

(Austria, 2019)



PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR CORTOMETRAJE DE LA SECCIÓN OFICIAL:

Leaking Life de Shunsaku Hayashi



(Japón, 2019)

(España, Chile, Francia, Alemania, 2019) PREMIO CIMA A LA MEJOR PELÍCULA DIRIGIDA POR UNA MUJER:



System Crasher de Nora Fingscheidt

(Alemania, 2019) PREMIO RTPA AL MEJOR LARGOMETRAJE ASTURIANO:



Cuca (Retrato de una mujer) de Carlos Navarro

(España, 2019)



PREMIO ASTURIES CURTIUMETRAXE, patrocinado por RTPA (Asturies Curtiumetraxe Award, sponsored by RTPA)



Gniele baila de Ana Izarzugaza

(España, 2019)



Premio "CORTOMETRAJES LABORAL CINEMATECA" de la sección Asturies Curtiumetraxes:

Plan Eva de Asur Fuente

(España, 2019) de Asur Fuente(España, 2019)

PREMIO AL MEJOR LARGOMETRAJE DE LA COMPETICIÓN INTERNACIONAL RELLUMES a:de Carlo Sironi(Italia, Polonia, 2019)PREMIO AL MEJOR DIRECTOR DE LA COMPETICIÓN INTERNACIONAL RELLUMES:por Midnight Family(México, Estados Unidos, 2019)GRAN PREMIO "FUNDACIÓN FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS" :de Anca Damian(Rumanía, Francia, Bélgica, 2019)PREMIO A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA ESTRENADA DENTRO DE LAS SECCIONES COMPETITIVAS de la 57ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (BEST SPANISH FEATURE FILM PREMIERED WITHIN THE COMPETITIVE SECTIONS of the 57th Gijón International Film Festival):de Nuria Giménez(España, 2019)PREMIO RCSERVICE AL DIRECTOR DE LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA:por My Mexican Bretzel(España, 2019)PREMIO ALMA AL MEJOR GUION DE PELÍCULA ESPAÑOLA:por My Mexican Bretzel(España, 2019)PREMIO DCP DELUXE AL LARGOMETRAJE:de Théo Court":presentado por Estela Films y dirigido por Verónica Echegui

PREMIO NUEVOS REALIZADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:De Raquel OrdásPREMIO REALIZADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:De Ida Segel

El Jurado de la PUSH PLAY WORK-IN-PROGRESS SESSION, formado por Ana David, Leo Soesanto y Georgia Mouton-Lorenzo ha concedido los siguientes premios:



PREMIO DCP DELUXE Work-in-Progress al proyecto:

Transoceánicas

dirigido por Meritxell Colell y Lucía Vassallo y producido por Serrana Torres (Intropía Media)



PREMIO OpenECAM Work-in-Progress al proyecto:

La calle del agua

dirigido por Celia Viada Caso y producido por La letra azul