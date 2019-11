Ciudadanos exige la retirada de una campaña en mobiliario urbano para no comprar pescados

El grupo municipal de Ciudadanos exige la retirada de una campaña instalada en el mobiliario municipal que pide que no se compre pescado durante semana al considerar que la misma perjudica notablemente al sector pesquero de la ciudad y a nuestras pescaderías.

Para la formación naranja, no parece que tenga mucho sentido que se permita instalar una campaña en la que se insta al consumidor a no comprar pescado durante una semana, y mucho menos que se instale en una ciudad como Gijón en la que todavía hay un importante sector pesquero y que, además, se haga en víspera del período navideño. Por eso, exigen su inmediata retirada y que se establezca una normativa clara para evitar que campañas que como esta perjudican a nuestra economía local no se puedan realizar bajo soportes municipales.

Por último, consideran que el sector pesquero en Asturias lleva años esforzándose notablemente por realizar una pesca cada vez más sostenible y selectiva, mejorando sus técnicas y cumpliendo la normativa existente, por lo que en vez de permitir campañas que perjudican su imagen lo que necesita es más apoyo institucional para poder seguir un sector importante en la economía asturiana y gijonesa.