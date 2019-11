González: "La renta social no será un impedimento, pero no será esta renta"

Un Ayuntamiento que empiece 2020 con un presupuesto aprobado y que sea un presupuesto avalado por toda la izquierda municipal: PSOE e IU desde el gobierno y Podemos desde la oposición. Eso es lo que desea la Alcaldesa, la socialista Ana González, y lo que, aseguraba, "sinceramente espero que tengamos porque las negociaciones con Podemos van bien, hay un acercamiento significativo". González fue clara sobre el camino a recorrer: "Nuestra apuesta es tener presupuesto y negociar es ceder".

Cesiones que tienen que ver con las 14 enmiendas presentadas por Podemos-Equo al proyecto económico de 233 millones (320 en el consolidado) elaborador por el gobierno. Entre estas enmiendas destacan la petición de un millón de euros para ayudas sociales complementarias, que Podemos vincula a la renta social, y el compromiso de hacer gratuitas las escuelas infantiles.

"Hace mucho tiempo que dije que la renta social no iba a ser un impedimento pero también digo que no es la renta social que se conoció", explicó ayer la regidora que no ve mal establecer alguna línea de ayudas finalistas para el tipo de beneficiarios a los que ahora da soporte la renta social -gente con ingresos pero no los suficientes para cubrir necesidades básicas- ni la cifra del millón de euros que plantea la formación morada.

En cuanto a la gratuidad de las escuelas infantiles, la Alcaldesa recordó que es una competencia básicamente autonómica y que no sería una medida tan social como las que se podrían impulsar en la franja educativa de 3 a 12 años para conseguir la gratuidad "absoluta" del sistema educativo. "Dicho todo esto, también digo que quiero tener presupuestos", sentenció.