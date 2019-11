Exigen la retirada de una campaña que insta a no consumir pescado

Exigen la retirada de una campaña que insta a no consumir pescado LNE

Ciudadanos exige la retirada de una campaña instalada en mobiliario municipal que pide que no se compre pescado durante una semana (en la foto) al considerar que la misma perjudica notablemente al sector pesquero de la ciudad y a nuestras pescaderías. Para la formación naranja, no parece que tenga mucho sentido que se permita instalar una campaña en la que se insta al consumidor a no comprar pescado, y mucho menos que se instale en una ciudad como Gijón con un importante sector pesquero y en vísperas del periodo navideño.