La diabetes multiplica por siete el riesgo de muerte cardiovascular

Salvo crisis agudas, un diabético de tipo dos no va a fallecer por una descompensación de su nivel de glucosa, sino de un infarto o un ictus. Los 84.000 pacientes asturianos diagnosticados con la enfermedad -no han dejado de aumentar en las dos últimas décadas- suelen presentar problemas cardiovasculares que van empeorando con el paso del tiempo, sobre todo los relacionados con la presión arterial y el colesterol. A ojos del endocrinólogo Edelmiro Menéndez, jefe del servicio en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y ponente ayer en el Club de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, el abordaje de este tipo de enfermos debe ser más global, aunque siente que muchos usuarios no son conscientes de sus factores de riesgo.

En muchos casos la diabetes tipo dos se presenta en pacientes que tienen cierto sobrepeso o que lo irán desarrollando. Sumado a un estilo de vida sedentario y a una mala alimentación, las enfermedades cardiovasculares irán en aumento y los vasos sanguíneos del afectado se irán recubriendo de grasa y taponando las venas y arterias. Llegará un momento en el que la sangre no logre alcanzar algún órgano vital. Si no llega hasta el corazón, al paciente le dará un infarto. Si no llega hasta el cerebro, le dará un ictus. "La mayoría de las muertes de este tipo de pacientes se deben a enfermedades vasculares y los estudios apuntan a que tienen un riesgo entre dos y cuatro veces mayor, pero los estudios que hemos hecho aquí nos dicen que el riesgo se multiplica por siete", afirmó.

Uno de los perfiles más habituales de este tipo de enfermos son varones de 60 años que ya han sufrido un infarto o un ictus. "En estos casos, si no te cuidas, puedes perder hasta 12 años de esperanza de vida", afirmó el experto.

Menéndez aclaró también la importancia de que el enfermo sea conscientes de lo que supone para su salud cambiar su hábitos de vida "Un punto menos de glucemia te baja un 21% el riesgo de muerte, un 43% el de amputación y 12% el de que tengas un accidente cardiovascular", resumió. Sabiendo esto, el gran reto ahora es que los usuarios comprendan la importancia de cumplir puntual con sus tratamientos. "La adherencia sigue siendo mala, muchos pacientes se saltan alguna dosis de insulina porque piensan que no pasa nada o porque se quejan de tener que tomar muchas pastillas, pero el impacto que tiene en su salud es enorme", sentenció. El doctor vino acompañado de Andrés Marcelino García Díaz, presidente de la asociación de diabéticos ASDIPAS, que llamó ayer a movilizarse a los 84.000 afectados de Asturias. "Si todos nos manifestásemos en bloque por nuestra causa, podríamos cambiar muchas cosas", razonó.