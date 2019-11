Luz verde municipal para edificar un bloque de 52 viviendas en Nuevo Roces

La firma Pentágono Real Estate ya tiene la licencia municipal necesaria para construir en Nuevo Roces un edificio de 52 viviendas de precio concertado, con locales, garajes y trasteros. La Junta de Gobierno le concedía ayer esa licencia tras estimarle un recurso de reposición contra la denegación que se le había hecho en septiembre.

El Ayuntamiento entendió decaído el trámite iniciado por la constructora al no haber recibido la documentación sobre servidumbres aeronáuticas que ahora se exige a toda construcción que pase por debajo de un corredor aéreo. La empresa recurrió explicando que no había recibido ningún aviso con esa exigencia. En el acuerdo de estimación se han tenido en cuenta dos cosas: que no se ha podido verificar la recepción de ese aviso y que hay una voluntad evidente de la empresa de hacer la obra una vez tenga la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Por otro lado, y fuera del orden del día, la Junta de Gobierno acordó la concesión de 170.027 euros en trece ayudas para actuaciones y proyectos de promoción económica y empleo -96.000 en la línea de inserción sociolaboral y 74.027 en la de dinamización de la actividad económica- y 41.527 euros en 135 becas a personas que participan en acciones de formación para el empleo.