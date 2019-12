"Abierto hasta el Amanecer", en riesgo: sus 14 empleados llevan cuatro meses sin cobrar

Las actividades de ocio nocturno alternativo para jóvenes que desarrolla "Abierto hasta el Amanecer" penden de un hilo. Los responsables de la entidad confiesan estar "ahogados" por la falta de liquidez, habida cuenta del gran retraso en el reintegro del dinero del convenio que tienen con alcaldía: deberían haber recibido los 42.000 euros correspondientes a la segunda fase de las actividades de este año a finales de septiembre. Pero hoy se estrena diciembre y "no hemos recibido nada", lamentan Alba de Miguel y Carmen Fernández, presidenta y vicepresidenta de la entidad, respectivamente.

Así las cosas, los 14 trabajadores de la asociación llevan cuatro meses sin cobrar, "nos hemos visto a reducir la calidad de las actividades que ofertamos porque a los monitores también les hay que pagar" y, en definitiva, las actividades futuras corren riesgo de cancelarse. "Deberíamos haber justificado los gastos ya, estamos fuera de plazo, y si no nos entra el dinero antes del día diez, no sabemos qué hacer; cada día es un poco más de angustia y de tiempo que tenemos que perder en hacer gestiones", se quejan las jóvenes, quienes llaman la atención sobre el hecho de que "nosotros siempre llevamos los plazos a rajatabla, pero el Ayuntamiento no hace lo mismo y no es justo".

Las responsables de "Abierto" explican que el retraso "según nos han explicado los técnicos, se debe al atasco en el servicio de Intervención, que ahora tiene mucho trabajo por los presupuestos". Un problema que "viene produciéndose ya en gobiernos anteriores como el de Foro, pero debería solucionarse para que las entidades no nos veamos en estas situaciones", reclaman. De hecho, proponen que "se ponga en marcha un departamento especial dentro de Intervención para agilizar este tipo de ayudas y convenios".

De momento la asociación está tirando de los ahorros propios de la entidad para seguir con las actividades en marcha, pero "si seguimos así muchos más días será insostenible", recalca Alba de Miguel, con la sensación de que "parece que lo de los demás siempre es más importante que el movimiento asociativo". Y con el doble perjuicio que se produce en el caso de su asociación, que "apuesta por crear empleo dirigido a gente joven y ahora mismo sólo estamos dando algo precario por los retrasos".

La presidenta recuerda además el importante trabajo que desarrolla "Abierto hasta el Amanecer" en los barrios, que sin la alternativa de ocio que ellos ofrecen "se ven debilitados, es la pescadilla que se muerde la cola". Y si la situación no se solventa, muchas de las actividades podrían verse afectadas en un futuro próximo.

En la actualidad "Abierto" contabiliza más de 500 usuarios diarios durante los fines de semana, con cerca de mil usos por hora. El interés por sus actividades es muy grande entre los más jóvenes, con "más de 400 personas en reserva para talleres y formación", recuerdan sus responsables. Además de los tradicionales torneos deportivos, "Abierto" ofrece actividades para todos los gustos: desde cocina o maquillaje hasta música o lectura para jóvenes entre 13 y 35 años.