El Grupo estalla contra el cierre del anillo navegable: "Daremos la batalla"

El cierre del anillo navegable del Piles es una decisión "de extraordinaria gravedad", y por eso el Real Grupo de Cultura Covadonga advierte: "no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Daremos la batalla y parece que será larga y dura". Así se decidió ayer en una reunión técnica celebrada en la sede del Grupo en la que, además del estupor por la decisión municipal de clausurar el anillo como medida principal para acabar con la contaminación en el Piles, se habló de posibles soluciones.

Por ejemplo, establecer un sistema de apertura de compuertas para facilitar la circulación de las aguas en el anillo navegable. "No entendemos las razones de esta decisión, porque el estudio lo que dice es que el agua no se puede estancar. ¿Y la solución propuesta para la apertura y cierre de la compuerta con el fin de que el agua circule a través de un calendario? El agua ya se estanca en la zona de la senda fluvial, que miren allí primero", señalaba ayer Nacho Aybar, director deportivo del Grupo.

La entidad ha visto con estupor cómo el Ayuntamiento anunciaba el cierre del anillo como medida estrella contra la contaminación de la playa tras la elaboración de un informe técnico por parte de Uvant Ingenieros, alegando que el anillo navegable del Piles es uno de los focos en los que se origina la contaminación del río, debido a que el estancamiento del agua en ese espacio deportivo facilita la proliferación de algas y organismos tóxicos como son las cianobacterias, que son la causa directa de las manchas de espuma y malos olores que periódicamente se ven en la desembocadura del Piles y en el Tostaderu y otras escaleras próximas de la playa de San Lorenzo. También suponen un riesgo para la salud de las personas si entran en contacto con ese agua, según dicho estudio.

Pero en el Grupo no se dan por satisfechos con esta explicación, porque "la decisión está basada en un único informe, y nosotros ya remitimos hace tiempo otros informes al Ayuntamiento con propuestas de mejora del río y no sabemos qué ha sido de ellos", lamenta Antonio Corripio, presidente del Grupo, muy molesto porque "la decisión, además, se ha tomado de forma unilateral, sin hablar con los afectados y con la oposición expresa de la oposición". El presidente del Grupo subraya que "siempre estaremos a favor del interés general de la ciudad de Gijón, no se trata de anteponer los intereses del club a los del resto, pero creemos que las cosas se deben hablar".

Con este fin ayer mantuvieron una reunión técnica en el Grupo en la que se abordaron varias cuestiones. Además de la alternativa de hacer circular el agua para que no proliferen las algas tóxicas, los directivos de la entidad pusieron sobre la mesa su intención de iniciar acciones concretas contra esta decisión.

"El río y el anillo nunca se han mantenido de forma correcta", sostienen, y lamentan que la medida "no afecta al Grupo, afecta a la ciudad de Gijón, al deporte base y también a un deporte tan arraigado como el piragüismo". Por eso, "si el anillo tuviera un mantenimiento adecuado, podría utilizarlo mucha mas gente; tal y como fue concebido, debe ser una instalación para el uso ciudadano, con el objetivo de deporte y salud y también para deporte base", advirtieron en la reunión, en la que anunciaron que "estamos recibiendo apoyos de los clubes mas importantes de la región e incluso apoyos de clubes nacionales" contra el cierre del canal deportivo.

Los responsables del Grupo recuerdan que la Federación Asturiana ya se ha posicionado, y anuncian que "recogeremos manifestaciones y apoyos de ilustres deportistas, especialmente entre los piragüistas destacados", señalan, dispuestos a "reunirnos y escuchar, a alcanzar puntos de solución desde el respeto y la sensibilidad hacia los más jóvenes, especialmente cuando hablamos de su formación a través del deporte. No parece una práctica política acertada cercenar sus derechos", recalcan, sobre todo cuando "desde hace varios años hemos percibido una falta de capacidad para gestionar criterios en este marco, al que ahora se ha sumado una sorprendente decisión que se eleva a niveles de mayúsculo despropósito en una ciudad como Gijón que se vende como amiga del deporte".

El Grupo cuenta en la actualidad con cerca de 160 deportistas que practican este deporte, y "no podemos olvidar que muchas de las grandes figuras del piragüismo asturiano navegaron por estas aguas", advierte Corripio. La entidad recuerda que tiene pendiente el ofrecimiento de una reunión con Medio Ambiente, "que se produjo después de tomar una decisión y tan solo unos minutos antes de la rueda de prensa en la que se publicó la decisión tomada sobre la eliminación del anillo navegable". A ello se suma que "tenemos el compromiso en campaña de las administraciones para buscar soluciones", porque "estamos seguros de que el anillo no es el problema, todos sabemos de los problemas de vertidos en el cauce".

Las dudas que se plantean ahora entre los grupistas son muchas, porque "en su día la entidad aportó una cantidad económica importante para el anillo y queremos saber qué pasará en ese sentido", recalcan. Con el convencimiento de que "es un atentado al deporte base", y seguros de que "la ciudad de Gijón no dará la espalda a esta equivocada decisión de la concejalía de medio ambiente", los responsables grupistas avisan al Ayuntamiento: "deben rectificar y proponer una limpieza y mejora en el anillo", porque "el Grupo no se quedará cruzado de brazos, daremos la batalla".