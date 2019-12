Los integrantes de la banda de los lagares que asaltó viviendas en Gijón y Villaviciosa afrontan siete años de cárcel

La Fiscalía de Área de Gijón solicita siete años de prisión y multas para cada uno de los asaltantes a una familia de lagareros en Gijón, de sidra Menéndez, en agosto de 2018. El escrito de calificación provisional de la Fiscalía se encuentra remitido en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Gijón. Esta banda atacó a otros llagares de la zona de Gijón y Villaviciosa durante ese verano.

Los acusados 1, 2 y 3, junto con otra persona que no ha podido ser identificada, se desplazaron a Gijón el 16 de agosto de 2018 en un coche conducido por el acusado 4. Sobre las 23:00 horas del día 17, los acusados, en compañía de otro individuo no identificado, acudieron a una vivienda en la carretera AS-248 Gijón-Siero, en Fano, Gijón, con el rostro totalmente cubierto con un pasamontañas, al igual que las manos con unos guantes, y portando una barra de hierro y unos cuchillos de grandes dimensiones. Una vez allí accedieron a la casa saltando el muro medianero que la separa de una explanada y lograron introducirse en el interior del inmueble aprovechando que la puerta de una de las terrazas se encontraba abierta.



"Si no grita, no le pasará nada"

Una vez dentro de la casa, los acusados, en compañía de otra persona no identificada, se dirigieron primero al salón, donde se encontraban AAA y su madre BBB. Uno de ellos colocó una navaja al cuello a AAA, al tiempo que le decía: "Si no grita, no le pasará nada". Mientras tanto, los demás accedieron a la planta superior, donde estaba situada la habitación de CCC, quien en ese momento se encontraba durmiendo. Nada más entrar en el cuarto se dirigieron al hombre esgrimiendo los cuchillos y comenzaron a propinarle golpes por la cabeza al tiempo que le exigían que les entregase dinero.

Los acusados rompieron los muebles y enseres de la habitación para intentar conseguir dinero y objetos valiosos. Hicieron lo mismo en el resto de las habitaciones y dependencias del inmueble, consiguiendo sustraer 8.500 euros en efectivo, de los cuales 5.000 euros procedían de la recaudación de la sidrería propiedad de la familia. Sustrajeron además diversas joyas y otros efectos, y las llaves de un vehículo Mercedes ML 300.

Las llaves fueron utilizadas por los acusados y la otra persona que les acompañaba para arrancar el Mercedes y desplazarse en el mismo hasta el aparcamiento que hay en las inmediaciones de la rotonda de salida de Pola de Siero hacia Vega de Poja, donde abandonaron el coche y emprendieron la huida en el vehículo que habían utilizado para llegar previamente a Gijón.

Los acusados, antes de abandonar el domicilio con los efectos sustraídos, ataron en el salón de la vivienda, de manos y pies a unas sillas, a CCC, a su hija DDD y a AAA, y solamente de los pies, a BBB, para lo que utilizaron unas sábanas y cinta adhesiva, al tiempo que amedrantaban a CCC, diciéndole que se movía le pegaban "un tiro". Aproximadamente trascurrido un cuarto de hora desde que los acusados abandonaron el inmueble, AAA consiguió desatarse y llamar a los servicios de emergencias.

A consecuencia de los hechos, el teléfono móvil de CCC resultó deteriorado, al haber sido lanzado al suelo por los acusados. No consta el importe de la reparación.

A consecuencia de los hechos, CCC sufrió múltiples hematomas en mejillas, labio superior y nariz, que precisaron para su sanidad de una primera asistencia facultativa. Tardó en curar 10 días, sin secuelas.

AAA sufrió síndrome coronario agudo y cardiopatía de estrés, cardiomipatía de Tako-Tsubo, que precisaron para su sanidad de ingreso hospitalario durante tres días. Sin secuelas.

El 17 de diciembre de 2018 se realizó la entrada y registro en el domicilio de los acusados, interviniéndose en el domicilio del acusado 3, en Castellón, un reloj propiedad de CCC y un juego de pendientes de CCC y DDD.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de:

A) Un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada con uso de armas del artículo 242.1,2 y 3 del Código Penal, en relación con el artículo 237.

B) Un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal.

C) Un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal.

D) Un delito de robo uso de vehículo a motor del artículo 244.1 y 3, en relación con el artículo 238.4º y 239.2º del Código Penal.



Concurre la circunstancia agravante de ejecutar el hecho mediante disfraz.

Y solicita que se condene a cada uno de los acusados:

Por el delito de robo con violencia e intimidación del apartado A), la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por el delito leve de lesiones del apartado B), la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Por el delito de lesiones del apartado C), la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por el delito de hurto de uso de vehículos a motor del apartado D), la pena 10 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Abono de las costas procesales.



Responsabilidad civil

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria a CCC con 420 euros por las lesiones ocasionadas, con 300 euros por el daño moral, con 8.500 euros por el dinero sustraído, y en la cantidad que se determine por el valor de los efectos sustraídos y del deterioro ocasionado en su teléfono móvil, más los intereses legales correspondientes; a AAA, con 240 euros por las lesiones ocasionadas, 300 euros por el daño moral y con la cantidad que se determine por el valor de los efectos sustraídos, más los intereses legales correspondientes; a DDD, con 300 euros por el daño moral, más los intereses legales correspondientes; y a DDD, con 300 euros por el daño moral, más los intereses legales correspondientes.

Además se solicita que los acusados indemnicen al Sespa por los gastos médicos ocasionados y la compañía de seguros de las víctimas por las cantidades hubiera abonado a los perjudicados por los desperfectos ocasionados y efectos sustraídos, más el interés legal correspondiente.