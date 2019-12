Entra en un supermercado de Gijón y exige que le den 200.000 euros

Un hombre de 41 años y vecino de Bilbao ha sido detenido por la Policía Nacional después de causar daños en un supermercado de Gijón y amenazar a la empleada porque se negó a darle 200.000 euros de la caja.

Este miércoles, a las 14.30 horas, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano acudieron a un supermercado del barrio de Laviada porque un hombre estaba muy alterado y causaba daños en el interior. A la llegada de los policías el autor se había marchado a la carrera después de arrancar una de las cajas y tirar al suelo expositores de bebidas y productos navideños.

La encargada del establecimiento manifestó que esta persona minutos antes se había dirigido a una de las cajeras y había pedido hablar con un responsable del supermercado porque quería que le dieran 200.000 euros. La empleada intentó razonar con él y hacerle ver la imposibilidad de atender su petición, pero este hombre no entraba en razón, insistía en que quería dinero y comenzó a insultar y amenazar con destrozar la tienda si no se lo daban de inmediato. En esa escalada de agresividad, solicitó de forma directa e intimidante que se abriera la caja registradora para coger entonces el dinero recaudado y ante una nueva negativa, le propinó un fuerte golpe, la agarró con fuerza y la estrelló contra el suelo para que se abriera. A continuación, a pesar de la intervención de los empleados y clientes que trataron de contenerlo verbalmente, este hombre se dirigió a los expositores y tiró al suelo las bebidas y productos navideños que se iba encontrando a su paso. Finalmente decidió huir del lugar al ver que no iba conseguir el botín pretendido y observar que muchas personas se aglomeraban para cerrarle el paso.

La descripción aportada por los testigos permitió a los agentes realizar un dispositivo de búsqueda y localizarle en las inmediaciones del Albergue Covadonga. El detenido, que no había logrado llevarse nada, presentaba cortes superficiales en las manos que se había causado él mismo en el altercado generado en el supermercado.

El arrestado de 41 años y vecino de Bilbao tenía vigente una averiguación de domicilio y paradero de un Juzgado de Instrucción de su ciudad. Esta mañana pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Gijón.

Hace solo unos días, la Policía Nacional detenía a un hombre, miembro de una banda itinerante especializada en el robo de alimentos en supermercados, por llevarse "cantidades ingentes" de comida y productos de higiene de otro supermercado de Gijón.