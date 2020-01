Un joven denuncia una agresión homófoba en la zona de Fomento de Gijón

Un joven de 21 años ha denunciado a través de las redes sociales una agresión homófoba que sufrió en presencia de su novio en la calle de Marqués de San Esteban, en la zona de Fomento. La mujer, a la que la víctima grabó en vídeo, le propinó dos bofetones en la cara al grito de "maricón de mierda", según la denuncia del perjudicado. "No se trata de una brutal agresión, pero llego a la conclusión de que si permitimos esto y no visualizamos estas cosas ¿cómo pretendemos avanzar?", reflexionó el joven afectado en su cuenta de Twitter, donde recibió muchas muestras de apoyo. Los hechos han sido denunciados ante la policía.





NO TENÍA PENSADO SUBIR EL VIDEO PERO EN FIN, OS PONGO UNA PARTE PORQUE ME DA HASTA PENA VERLO ENTERO. AQUÍ ESTABA YO LLAMANDO A LA POLICÍA CUANDO RECIBO OTRA HOSTIA EN LA CARA DE ELLA. NO ME PIENSO CALLAR SABIENDO QUE ESTO ES PORQUE MI PAREJA ES UN CHICO. ES LO QUE HAY pic.twitter.com/7LaTKxrcIU