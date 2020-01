Todo lo que necesitas saber sobre el día de Reyes en Gijón: recorrido, horarios y llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar

Nueve carrozas y más de mil personas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la cabalgata de Reyes de Gijón el próximo día 5 de enero, una cita en la que también habrá música gracias once grupos musicales que participarán en un desfile en el que no habrá animales. "El día de la ilusión", tal y como lo definió el concejal de Cultura, Alberto Ferrao, arrancará a las once de la mañana con la llegada en barco de Sus Majestades al Puerto Deportivo de Gijón y de ahí irán saludando a pequeños y mayores en la plaza del Marqués. "Es el día en el que todos nos convertimos en niños, un día de ilusión y un saco de sonrisas", apuntó el concejal socialista durante la presentación de la cabalgata esta mañana.

La agenda de Melchor, Gaspar y Baltasar será intensa desde por la mañana. Recorrerán algunas calles de la ciudad en coche y ofrecerán su tradicional recepción en el Ayuntamiento, que previsiblemente se desarrollará desde las 13.00 a 15.00 horas. Este año, por operatividad, está previsto cerrar la cola en la Plaza Mayor a las once de la mañana. Aquí puedes ver cómo fue la llegada de los Reyes el pasado año.





Recorrido de la cabalgata

El recorrido de este año en la cabalgata, que comenzará a las seis de la tarde, incluye el colegio Montevil, el colegio Severo Ochoa, las calles Río Eo, Pintor Manuel Medina, la carretera Carbonera, las avenidas de Schultz y Manuel Llaneza, las calle 17 de agosto, la avenida de la Costa, la calle San Bernardo, plaza del Instituto, las calles Jovellanos, Moros, Munuza, la plaza del Carmen, las calles Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban para terminar en los Jardines de la Reina. En la comitiva participarán más de 50 grupos, con más de 1.000 participantes, nueve carrozas, once bandas o grupos musicales (a los que habría que sumar los que desfilan en dos carrozas (Rafa Kas Trío y Petit Pop), además de ejércitos, pastores, grupos de hebreos, asturpatín, acróbatas, entre otros. En esta edición, por motivos de seguridad, no habrá animales durante todo el desfile.



Restricciones de tráfico

Quedará prohibido el estacionamiento de vehículos, desde las 00.00 horas del día 4 en los siguientes espacios públicos: calle Rio Eo, inicio del desfile, entre las calles La Badajoz y Carretera Carbonera, Carretera Carbonera entre Rio Eo y Avenida de Schultz, avenida de Manuel Llaneza entre Schultz y avenida de Pablo Iglesias, calle Los Moros, entre la calle Jovellanos y Munuza, calle Marques de San Esteban, entre Felipe Menéndez y los Jardines de la Reina y calle Rodríguez Sampedro, entre los Jardines de la Reina y Pedro Duro. Asimismo, y con motivo del desembarco de los Reyes Magos en el Muelle Local, a las 11.00 horas del día 5, quedara prohibido el estacionamiento en la calle Claudio Alvargonzalez. Todas estas zonas se encontraran convenientemente señalizadas.

Consejos policiales

Durante el recorrido, el itinerario quedara cortado al tráfico rodado con la antelación suficiente para garantizar su normal desarrollo, procediendo a la apertura de las vías una vez pasada la comitiva.

Las salidas y entradas del Barrio de Cimadevilla deberán llevarse a cabo por Campo Valdés, dada la imposibilidad de hacerlo por la Plaza del Marques y Muelle Local.

Se sugiere que las comunicaciones entre las zonas Este y Oeste de la ciudad se lleven a cabo por la Ronda-Sur, dado que la longitud del itinerario impide la utilización de los ejes habituales de comunicación.

Por ultimo, recomendar la utilización de los transportes públicos, así como el seguir las indicaciones de los Agentes de la Policía Local destinados a cubrir el evento.

Medidas de seguridad