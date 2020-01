La alcaldesa de Gijón apoya colocar bancos arcoíris, pero "no en reacción a lo que haga Oviedo"

A la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, le parece bien que se instalen en la ciudad bancos con los colores de la bandera arcoíris del movimiento LGTBI tras la retirada de los que hay en la plaza de la Escandalera de Oviedo, pero "no en contraposición a otro ayuntamiento". "Creo que no se deben hacer las cosas en contraposición a otras instituciones o municipios, la motivación no tiene que ser esa", aseveró González, en respuesta a una propuesta que Podemos llevará al próximo Pleno.

"Me parecería bien como un acto de reivindicación de la identidad sexual y de la libertad, en ese caso, a mí me parecería estupendo", aclaró. "Creo que es precisamente eso lo que lo legitima y hace que sea importante: la defensa de los derechos y libertades, no lo que hagan o dejen de hacer otros", añadió.

El ruego que ha presentado Podemos Equo-Xixón para el próximo Pleno municipal pide colocar estos bancos arcoíris en una plaza emblemática de la ciudad. "Soy muy poco caprichosa y no tomo las decisiones por capricho; como todavía no ha sido aprobada la propuesta, habrá que hablar", aseveró González sobre la posible ubicación. "Pero siempre con el trasfondo que defiendo, no como se está diciendo. Es decir, no por reacción a lo que hace el Ayuntamiento de Oviedo sino como una acción propia nuestra", añadió.

Sólo en ese caso, "habrá que buscar un lugar con visibilidad para cumplir con el objetivo de la reivindicación y como muestra del objetivo del compromiso de la ciudad con las libertades y los derechos", recalcó la Regidora, después de que Podemos haya criticado duramente la decisión de Oviedo de eliminar los bancos.

Críticas del PP

El portavoz del PP en el Ayuntamiento gijonés, Alberto López-Asenjo, señaló ayer por su parte que "la homofobia no se erradica ni combate pintando bancos". Y también criticó que esta medida sirva "para buscar la confrontación con otros Ayuntamientos". En este sentido, recordó que "a nivel municipal se comenzó una batalla con el Grado de Deportes y ahora parece que empezamos una competición a la hora de pintar bancos".