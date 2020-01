Rescatado un hombre que pasó doce horas en las rocas de El Rinconín tras haber resbalado

Los equipos de emergencias pudieron salvarle la vida ayer a un gijonés de mediana edad que se precipitó por culpa de un resbalón desde una altura de tres metros en la zona del Rinconín la pasada madrugada y pasó doce horas en las rocas con múltiples fracturas. Además de la hipotermia por el frío y el agua del mar, el herido sufrió la rotura de la pelvis y la fractura del brazo izquierdo, además de traumatismos diversos por todo el cuerpo. Su pronóstico es reservado.

El accidente, según confirmaron fuentes policiales, ocurrió sobre la una de la madrugada del martes y todo apunta a que fue un cúmulo de infortunios. El hombre se encontraba por la zona próxima al camping y le pareció ver algo extraño flotando en el mar. Al acercarse al precipicio para asegurarse de lo que había visto, sufrió un resbalón y se cayó a las rocas. El afectado trató de incorporarse, pero fruto del impacto no pudo salir por sus propios medios. Tampoco tenía como alertar a nadie de lo ocurrido.

Zona de difícil acceso

El hombre, que responde a las iniciales C. S. B. y tiene 40 años, aguantó con sus fracturas y erosiones cerca de doce horas hasta que fue rescatado en helicóptero sobre la una del mediodía. No fue hasta las doce de la mañana -tras once horas a la intemperie- cuando un paseante se percató de su situación en un saliente del acantilado y avisó al 112. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos de la Policía Local, Nacional y miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Fueron estos últimos quienes lograron llegar hasta él deslizándose con cuerdas por las rocas.

La zona en la que se encontraba el herido hacía complicado elevarle hasta una zona segura, por lo que se solicitó la intervención del helicóptero de Bomberos de Asturias, cuya intervención generó un gran revuelo en la zona entre los paseantes habituales del camino a la Providencia.

Mientras los bomberos que habían descendido por tierra hasta las rocas atendían al herido y lo introducía en una camilla, otro de los rescatadores se descolgaba desde el helicóptero. La operación se llevó a cabo con rapidez y satisfactoriamente, lo que permitió elevar a C. S. B. hasta un punto seguro de la zona del Rinconín.

En tierra esperaban los servicios sanitarios, que tras examinar al herido confirmaron sus lesiones en pelvis, brazo izquierdo e hipotermia. Una vez estabilizado y tras las primeras curas fue trasladado hasta el Hospital de Cabueñes en ambulancia, con pronóstico reservado, para una completa y exhaustiva exploración a fin de descartar más lesiones y para intervenirle de las ya detectadas a consecuencia de la caída. Todo quedó en un susto.