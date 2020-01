El detenido por tratar de violar a una mujer en Gijón lesionó a dos policías en el forcejeo

El joven de 22 años investigado por haber intentado agredir sexualmente el domingo a una mujer en el barrio del Polígono será acusado por la Policía Nacional de un delito de atentado contra la autoridad por haberse resistido con violencia a su detención en un forcejeo en el que llegó a lesionar de levedad a dos de los cuatro agentes que participaron en el dispositivo. A esta acusación se suma el citado delito de agresión sexual contra la víctima y un tercero de amenazas contra los tres vecinos que colaboraron en su captura, a los que les gritó: "Como me sigáis, os mato".

Aunque se esperaba que pudiese tramitarse ayer, el implicado pasará finalmente hoy a disposición judicial. Según explican fuentes cercanas a la investigación, la recogida de testimonios se alargó más de lo previsto porque, además de las versiones de los tres vecinos colaboradores y la de la propia víctima -que acudió ayer a declarar aún en muletas por las lesiones sufridas-, una cuarta residente de la zona contactó también con las autoridades para facilitar un vídeo que grabó desde su ventana en el que se ve buena parte del supuesto acto delictivo.

Mientras tanto, desde el vecindario del Polígono alertaron ayer de que casos como el acontecido el domingo pueden achacarse a la escasez de luminosidad en la zona, sobre todo, en la senda del parque doctor Juan Negrín. También criticaron la falta de locales comerciales abiertos por las noches, especialmente en la calle Puerto Cerredo, el lugar en el que se produjo la supuesta agresión. A su juicio, estos dos factores pueden fomentar los actos delictivos. "Hay zonas en las que mejorar la iluminación es perentorio", señaló Manuel Cañete, el presidente de la Asociación de vecinos de El Polígono.

A ojos del responsable, la iluminación en el barrio se concentra en zonas muy concretas y, además de la senda ya citada, señala la calle Puerto de Leitariegos y las zonas peatonales del barrio como lugares a mejorar. "El follaje de los árboles es grande y tapa algunas farolas", concretó Cañete, que añadió que "zonas como la pasarela de Moreda generan inquietud" entre los residentes. Su propuesta es recuperar la patrullas de proximidad en el barrio, un proyecto que se espera impulsar el año que viene.

Otros residentes, sin embargo, inciden en que este tipo de casos siguen siendo poco comunes. "Fue un hecho aislado, creo que puede pasar en cualquier lugar", señaló ayer Rosi García, vecina del barrio desde hace 22 años. "Lo malo de esta zona es que por la noche no hay nada abierto donde puedas guarecerte si pasa algo", comentó a su vez Natalia Marcelino, que vivió un año en el Polígono. "Hay bombillas que no funcionan, este sitio es inseguro como lo es todo Gijón", criticó Asunción Felgueiras, que lleva en la zona 15 años. Otra residente, Belén Sánchez, puntualizó: "Falta algo de luz y vigilancia. Esta siempre fue una zona conflictiva, aunque nada fuera de lo normal".

El parque del Doctor Juan Negrín, sin embargo, es el lugar que más recelo genera. "No hay personas con malas pintas, pero paseo por ahí de noche y la verdad que hasta que no estás encima de la gente no les ves las caras", apuntó Ángel Mendivil, residente de la zona desde hace más de dos décadas. "Por la noche no se ve nada y no pasa ni una patrulla", sentenció indignado Carlos Javier García, vecino del número 8, justo donde se produjo el intento de violación. El grupo municipal de Podemos, por último, condenó ayer la supuesto agresión y solicitó impulsar más medidas contra el machismo.