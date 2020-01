Un joven gijonés, con el pie destrozado al cortarse con una valla en Mareo

Un joven deportista de 19 años resultó herido de gravedad en los campos de Mareo después de sufrir un profundo corte en el pie al chocar contra una valla en mal estado del campo 7, de hierba sintética. Según testigos, tiene dañados varios tendones, además de otros cortes importantes.

El incidente ocurrió hace unos días durante un entrenamiento en las instalaciones de Mareo, en un campo que utiliza para ejercitarse uno de los equipos de fútbol americano del Gijón Mariners. El joven, durante la actividad deportiva, chocó contra la valla y sufrió el grave corte, por lo que sangraba profusamente. Según los testigos presenciales, la valla en cuestión llevaba ya tiempo en mal estado sin que nadie la arreglase.



Recuperación

Desde el club Gijón Mariners prefieren guardar silencio sobre lo ocurrido. Según ha podido saber este periódico, el joven de 19 años afectado es de la categoría júnior, pero lleva tiempo jugando también con el equipo sénior. Las heridas que sufrió son graves y profundas, aunque se recupera favorablemente de las mismas.

Este incidente ha sido tema de conversación durante los últimos días en Mareo. Por el momento, no se ha presentado denuncia alguna, pero no se descarta que la familia del joven afectado tome al final esta decisión ante el mal estado que presentaba la valla y que causó el corte. De estar convenientemente arreglada, creen los testigos, no hubiese ocurrido este accidente, que le tendrá apartado del deporte durante varios meses.