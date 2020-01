Los ecologistas claman por "un pulmón verde" en el "Solarón"

"Es absurdo enajenar un espacio público para construir más viviendas que, socialmente, no son necesarias". Así lo aseguró ayer la exedil de Xixón Sí Puede y portavoz de la plataforma "Un pulmón para el Solarón" Verónica Rodríguez, respecto al espacio ganado a las antiguas vías ferroviarias. "A Gijón le hace falta un pulmón verde para luchar contra la contaminación, no más viviendas", ahondó Rodríguez, que cifró en alrededor de 16.000 las casas inhabitadas en la ciudad. Para la exconcejala, el parque del Tren de la Libertad "es un lujo en pleno centro de la ciudad", incidiendo en que "no vender el Solarón no impide llevar a cabo el plan de vías".

Las palabras de Rodríguez se dieron en la primera de las charlas de la XXIV semana Aula Popular José Luis García Rúa, que versa este año sobre la emergencia climática, en la que estuvo acompañada por Eneko Aierbe, de "Ecologistas en Acción" y Sara Ceballos, de la "Plataforma contra la contaminación".

Aierbe se centró en la contaminación del medio marino, incidiendo en que "estamos vertiendo agua de peor calidad ahora que hace 15 años" por culpa de la falta de depuración que le cuesta a España unas multas millonarias de la Unión Europea. "En dos o tres años de multas habríamos pagado una depuradora nueva" que sustituya a la de El Pisón, que no está en correcto funcionamiento, aseguró Aierbe, que pidió "pensar en el futuro, no parchear lo que hay". Respecto al anillo navegable del Piles, abogó por "naturalizar su cauce y buscar otras alternativas para la práctica deportiva".

Por su parte, Ceballos repasó las causas más negativas de la contaminación ambiental, desde enfermedades como el asma o el cáncer hasta la muerte. Para ella, la principal fuente de contaminación es la actividad industrial, aseverando que "no estamos en contra de la industria, sino de la industria contaminante".