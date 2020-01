Ni agendas de ediles, ni registro de viajes o regalos: el Ayuntamiento suspende en transparencia

No se publican las agendas de actos de concejales y directivos, la relación de los gastos en viajes oficiales o los regalos recibidos por los munícipes no se actualiza desde 2016, la información de los bienes de los altos cargos no está completa... Son solo algunos de los ejemplos de los incumplimientos que el Ayuntamiento de Gijón hace de la ordenanza de transparencia y buen gobierno, aprobada hace más de tres años, en cuenta a facilitar información a sus vecinos a través de la web municipal. El capítulo 3 de esa ordenanza habla de la publicidad activa de información y fija 592 tipos de datos, organizados en once bloques diferentes, que deben ser públicos.

Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos, ha hecho sus cálculos a partir de un informe presentado por los técnicos municipales y el resultado no le gusta. Sólo están correctamente publicados 320 indicadores, el 54,05% del total. Hay 113 que todavía no son accesibles y, desde la formación naranja, se contabilizan también 132 que están desactualizados y 27 que ofrecen la información de manera parcial. Pérez Carcedo ha hecho su propio informe tras no dar por buenos los porcentajes oficiales que hablan de 477 indicadores, el 80,6% del total, cumplidos. "No se pueden dar por cumplidos los que están desactualizados. La ordenanza es buena, de las mejores de España, pero su aplicación claramente insuficiente", sentencia.

Otro elemento negativo a destacar es que el menor porcentaje de cumplimiento se da en la información de carácter institucional o política. Una comparación para demostrarlo: la información urbanística se cumple por encima del 85% pero no llega al 19% la que tiene que ver con personal. En órganos de gobierno o información corporativa, es donde más se evidencia un amplio nivel de desactualización de los datos. Entre el 36 y el 57% del total.

"Hay un problema evidente de falta de rigor y opacidad en ciertos ámbitos que demuestra una falta de voluntad política con este tema", denuncia el concejal para quien tan grave como las carencias de fondo son los problemas de forma. Información diseminada por diferentes portales de la web corporativa, distintos enlaces que llevan a una misma información pero con distintos grados de actualización, epígrafes que redireccionan a plataformas externas o información presentada en amplios documentos y memorias donde se complica encontrar ese dato concreto son algunos de esos inconvenientes formales. "Siempre se nos dice que son problemas técnicos pero la excusa no vale. No están las agendas de los cargos pero si están las de eventos que hay en la ciudad y si se pudieron colgar los datos de los viajes de 2016 también se podrán colgar los de otros años", ironizaba Pérez Carcedo.

También es bastante mejorable toda la información que tiene que ver con los grupos políticos y su funcionamiento económico. Por el momento, solo se pueden comprobar datos del pasado ejercicio de IU, Ciudadanos y lo que era Xixón Sí Puede.

Esa es la radiografía, pero Ciudadanos también tiene un plan de ataque porque "la transparencia no es una opción, es una obligación y hay que tomárselo en serio". Entre las iniciativas que reivindica la formación naranja están generar un verdadero y completo portal de transparencia municipal, automatizar los sistemas de publicación de datos, revisar los incumplimientos detectados para adoptar medidas o eliminarlos de la ordenanza sin son imposible se ejecutar, formar y sensibilizar al personal municipal e identifica al servicio responsable de cumplir con cada dato.