La Fortuna Balnearia no podrá salir del país y será examinada por el Principado

El ara de la Fortuna Balnearia regresará a Asturias como Bien de Interés Cultural (BIC) y, al menos de momento, no podrá ser adquirida por ningún particular. Así lo hizo saber ayer el Principado tras la aprobación de urgencia en el consejo de Patrimonio de este tipo de protección para la joya del siglo I que su dueño tenía previsto subastar la semana que viene en una casa de pujas de Madrid, con un precio de salida de 90.000 euros. El órgano, que aprobó iniciar los trámites para declarar BIC la pieza (tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA), la dota así del máximo grado posible de protección respecto a un bien patrimonial y permite que, en el caso de una futura subasta, el ara ya no pueda salir del territorio español. La medida fue tildada como un "logro" por el Principado, que incidió en "el valor histórico excepcional y la especial importancia para la historia de Gijón y Asturias" del ara.

Pese a la relevancia de la pieza, el Principado aún desconoce si su actual propietario, el exconcejal del Partido Popular de Gijón Manuel del Castillo, ha logrado mantenerla en buen estado. Por ello, ayer se informó en el mismo consejo que el siguiente trámite será exigir que la pieza regrese a la región para someterla a una inspección técnica. Por el momento, la Consejería de Cultura ya ha adelantado que "tanto la parte inferior como la superior" de la Fortuna han sido deterioradas por el paso del tiempo.

El freno de la subasta, por su parte, también fue confirmada ayer tanto por el propio Gobierno regional como por la casa de pujas Segre, a quien Del Castillo había cedido la gestión de la transacción. "Gracias por vuestro burofax, atendiendo a vuestro requerimiento y a la llamada del Ministerio de Cultura procedemos a la retirada de la pieza y comunicamos al propietario la situación", comunicaron los responsables de la empresa implicada. Según el Principado, "la pretensión de la propiedad de vender esta pieza en una casa de subastas de Madrid" se realizó "al margen del procedimiento y la normativa fijada en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias", aunque declararla un Bien de Interés Cultural no impedirá que Del Castillo pueda buscar en un futuro al mejor postor, así que de momento queda en el aire la posibilidad de que el propio Principado la adquiera.

Del Castillo, por su parte, prefirió no hacer declaraciones sobre la subasta frustrada ni las declaraciones del Principado y solo afirmó que lo dejará todo en manos de su abogado. No obstante, desde su entorno más próximo confirmaron que, a su juicio, el exedil "en todo momento" cumplió con la legalidad y que la polémica suscitada supone ahora "un gran perjuicio" para su familia. "Los que hacen la ley deben cumplirla y no lo han hecho", aseguraron los allegados del propietario en referencia a la administración regional. Estas mismas fuentes criticaron que "desde hace más de dos décadas" ni el Principado ni el Ayuntamiento se haya interesado por la Fortuna Balnearia.