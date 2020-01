Los vecinos de la zona rural no deben pagar en parkings disuasorios, dice Ciudadanos

El grupo municipal de Ciudadanos introducirá, en la ordenanza de Movilidad, varias enmiendas, entre las que se encuentra la posibilidad de crear una "tarjeta de residente rural" que permita aparcar a los vecinos de las parroquias, de forma gratuita, en una serie de plazas reservadas para ellos en los aparcamientos disuasorios desde los que se podrían desplazar en transporte público al resto de la ciudad. Así lo pidió ayer el portavoz de la formación naranja, José Carlos Fernández Sarasola, que denunció el "olvido" de los problemas de la zona rural en el proyecto de la ordenanza.

Según explica Fernández Sarasola, "este proyecto no solo no da respuesta a los problemas y dificultades que tienen ya en la actualidad los vecinos de la zona rural, sino que además les va a crear problemas añadidos al imponerles más restricciones para poder trasladarse al centro de la ciudad, toda vez que no tienen alternativas de transporte público.