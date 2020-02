Retirado el cartel del Antroxu por un posible plagio

Un hombre sonriente, de perfil, con un antifaz y un colorido traje de grandes solapas. Esa fue la imagen que el jurado había elegido para representar al Antroxu gijonés de este año, un cartel firmado por el moscón Javier A. Marinas. Sin embargo, la empresa municipal Divertia revocó ayer la decisión al encontrar "grandes similitudes" con el del carnaval del Grao de Castellón de 2017. Así, el honor de representar a la fiesta de interés turístico regional recaerá sobre la segunda obra más votada, firmada por el ovetense Juan Diego Ingelmo, residente en Burriana, con su obra "Meca".

El autor del cartel desechado se defendió ayer de las acusaciones asegurando que su obra "tiene semejanzas con la de Castellón, sigue la misma línea de diseño, pero no es igual". Sí que confesó que conocía el cartel de la ciudad levantina y que "me inspiré en él", aun cuando las bases del concurso recogen explícitamente que la pieza elegida debe ser "original". Marinas se preguntó, no obstante: "¿Dónde ven el faro de San Juan o el tridente que aparecen en el cartel castellonense?". Cabe destacar que no es la primera vez que al creador le ocurre algo similar. También le pasó con el anuncio de una prueba ciclista valenciana y con otro de las fiestas patronales de Boadilla del Monte.

La decisión tomada por Divertia hace que el cartel elegido pase a ser el segundo más votado por el jurado, una llamativa y colorida obra del asturiano Juan Diego Ingelmo, que representa a una "superheroína gijonesa disfrazada con cosas de casa: desde los guantes de fregar hasta una camiseta de baloncesto y una cinta", saliendo de la estatua de Pelayo, con la iglesia de San Pedro de fondo y portando un escudo con la sardina del Antroxu representada.

"Me sabe mal que haya sido así, pero estoy contento y con toda la ilusión", explica Ingelmo, ovetense de nacimiento, pero afincado en Burriana y que lleva años presentándose. De hecho, ya fue elegido en el año 2015 para representar el Antroxu. La inspiración nace de "los disfraces que le ponen cada año a Pelayo". "Me llaman mucho la atención porque son espectaculares", dice. Y también hay un guiño a los colores del Sporting, con un bastón rojiblanco: "Soy muy sportinguista".