Los pediatras de atención primaria, tras los nuevos contratos: "Nos están desahuciando"

"En los últimos tiempos la región está viviendo un desahucio de la profesión". Así lo aseguran el colectivo de pediatras en situación de interinidad o con contratos laborales, descontento con que Sanidad haya fichado a solo siete compañeros para un refuerzo de los centros de salud que, adelantan, será insuficiente.

Según el grupo, se ha "normalizado" no sustituir las vacantes derivadas de las jubilaciones, bajas laborales ni permisos, lo que se traduce en una "sobrecarga" de los profesionales en activo, que "en ocasiones son 'invitados' a cubrir varios cupos de pacientes y a alargar su jornada laboral en otro centro de salud por las tardes". "Desde el Sespa, la respuesta a profesionales y padres es siempre la misma: la carencia de pediatras y el intento de distribuir los recursos de la mejor forma posible. Es cierta la falta de profesionales, pero no que la gestión sea adecuada", añaden.

La contratación de los siete nuevos pediatras en el área sanitaria gijonesa, anunciada por este diario, no supone, a su juicio, un refuerzo real. "Son los mismos que llevan años soportando el maltrato del Sespa con contratos precarios, movilidad ilimitada para tapar las carencias del sistema y cubriendo sólo por semanas o incluso por días", explican. "Esto conlleva la falta de continuidad en el seguimiento y conocimiento de los pacientes, así como la desmotivación del personal laboral, al que no se le da la opción de mejorar su situación con una plaza vacante", lamentan los afectados. "Es más rentable mantener a estos compañeros como eternos sustitutos y así moverles a su antojo", critican, y aseveran: "Aquí se da el caso de que un pediatra puede estar trabajando con un contrato de sustitución o incluso no estar contratado y que en un área vecina haya plazas vacantes muy probablemente sustituidas por compañeros de Medicina Familiar y Comunitaria".

Los implicados añaden dos matices: que en las próximas oposiciones no se oferta ninguna plaza de pediatría en atención primaria "pese a ser una especialidad que cumple con creces los criterios necesarios" y que los siete nuevos contratados son, en realidad, "los mismos que a día 31 de Enero, fecha en la que finalizaban sus anteriores contratos, no sabían si iban a renovar ni en qué condiciones". El problema de fondo, a su juicio, es que la gerencia sanitaria podría haber contratado a más compañeros, ya que había varios más inscritos en la bolsa de empleo: "Así es fácil entender por qué casi todos los especialistas en Pediatría tratan de quedarse en los hospitales. Aún así, existe un colectivo de este sector que cree en la pediatría de atención primaria".