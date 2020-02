La Policía busca a la expareja de la mujer hallada muerta y con signos de violencia en La Calzada, en Gijón

La Policía Nacional busca desde primera hora de la tarde a la expareja de Lorena Dacuña Fernández, de 41 años, la mujer que este lunes ha aparecido muerta en su domicilio del barrio de La Calzada con heridas de arma blanca en el estómago y de la que no se tenía noticias desde el sábado. La principal hipótesis de los trabajadores es que se trate de un caso de violencia de género.



El cadáver de la mujer fue hallado con signos de violencia después de que no se presentase a trabajar este lunes. De la investigación se han hecho cargo los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y también los agentes de la Policía Científica han examinado la vivienda, donde localizaron a la fallecida. El cadáver fue descubierto poco antes de las tres de la tarde.



La expareja de la víctima, que tenía antecedentes por malos tratos, ya está en busca y captura. Los hechos han sido notificados ya al Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, en funciones de guardia. No obstante, de confirmarse el caso como un episodio de violencia de género será este juzgado específico quien asuma la instrucción.





Desde la @DelGobVG se esta recabando información sobre un presunto asesinato por #ViolenciaDeGenero de una mujer de 41 años en Gijón. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por #ViolenciaDeGenero en 2020 ascendería a 8, siendo de 1.041 desde 2003. #BastaYa #NiUnaMenos — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) February 3, 2020