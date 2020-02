"La acosaba desde la ruptura, siempre se van las mejores", clama la familia de Lorena Dacuña

La familia de Lorena Dacuña, la mujer que apareció ayer apuñalada en su domicilio de La Calzada, sigue sin saber nada del paradero de la expareja de la fallecida y lo señalan como el principal sospechoso del caso. "Habían roto hace un mes y pico y él no se lo tomó bien. Nos contó que la estaba como acosando en redes sociales, pero nada más. Creo que se cayó muchas cosas", explicó esta mañana Francisco José Dacuña, hermano de la gijonesa, quien acudió al minuto de silencio convocado en repulsa por el crimen.

Aunque reconoce "no saber gran cosa" sobre el avance de las investigaciones, el hombre ve bastante claro que esta expareja de su hermana sea el responsable de su muerte. "Obviamente es muy sospechoso; si no la hubiese matado él no habría desaparecido y ahora mismo nadie sabe donde está", aclaró, antes de añadir que la familia está pasando "un mal trago", y "aunque suene cliché decirlo, siempre se van las mejores".

La puerta del piso en el que apareció el cuerpo. En el recuadro, Lorena Dacuña. | Á. GONZÁLEZ

"Te recordaremos siempre, Lorena", aseguran sus compañeros de trabajo

Los trabajadores de la empresa en la que trabajaba Lorena guardaron este mediodía un emotivo minuto de silencio por el fallecimiento de su compañera, tras recibir varias puñaladas en un caso que todo apunta a que podría tratarse de la primera muerte por violencia de género del año en el Principado.

"Desde Grupo Brillastur queremos condenar y manifestar nuestra más absoluta repulsa ante el asesinato de nuestra querida y apreciada compañera Lorena Dacuña", se puede leer en la web de la empresa, junto a un gran cartel que reza "no más violencia de género".

"Trasladamos el pésame y las condolencias a la familia y allegados de Lorena y mostramos nuestro apoyo por tan trágica pérdida, ante la que sólo caben el dolor y la incomprensión", prosigue el texto.

Sus trabajadores recuerdan a la fallecida como "buena compañera, buena trabajadora y sobre todo una buena persona", terminando por asegurar que "te recordaremos siempre, Lorena".