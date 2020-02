Aparece el coche de la expareja de la fallecida

Agentes encargados de la investigación del fallecimiento a puñaladas de Lorena Dacuña acaban de encontrar el vehículo de quien fuera su pareja, un varón de mediana edad que permanece en paradero desconocido. Este hombre se ha convertido en figura clave para esclarecer los hechos, toda vez que, según los testigos, lleva varios días sin dar señales de vida. El análisis de su coche puede ser clave para arrojar luz sobre lo sucedido, y para demostrar si tiene o no vinculación con los hechos.

La Policía ya se llevó ayer el coche de la fallecida para tratar de recabar pistas, y los agentes también se llevaron de la casa de la calle Callao varios cuchillos para analizarlos. Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima, de 41 años, mostraba heridas mortales de arma blanca a la altura del estómago, y los agentes afrontan el caso con cierta extrañeza, porque la cantidad de sangre hallada en el domicilio no se corresponde, en principio, con la hemorragia que deberían haberle provocado las heridas. No se descarta, por tanto, que el ataque mortal se produjese en otro lugar y no en el domicilio.