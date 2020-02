Los precandidatos grupistas entregan el doble de los avales mínimos necesarios

Los dos precandidatos a las elecciones presidenciales del Real Grupo de Cultura Covadonga están un paso más cerca de iniciar la batalla por la confianza de los socios. Ayer, tanto Antonio Corripio, máximo responsable de la entidad durante los últimos cuatro años, como Pablo Jove, alternativa a la junta directiva saliente, entregaron los pliegos con los avales requeridos por la comisión electoral, establecidos en 330. Ambos candidatos entregaron casi el doble del mínimo necesario, todos los que entraban en las hojas facilitadas por el club, alrededor de 600.

Antonio Corripio fue el primero en registrar las rúbricas, alrededor de las 10.00 horas. El presidente durante los últimos cuatro años se mostró "muy ilusionado" y con ganas de "preparar todo para lo que está por venir" y "trabajar para conseguir el mayor número de votos posible". El objetivo principal, para Corripio, es "volver a ganarse la confianza de los socios para los próximos cuatro años". Del mismo modo, confió en tener "un proceso electoral tranquilo, como fue el de 2016".

Su programa electoral, que sigue definiendo, tendrá cuatro puntos fundamentales, a saber: finalizar el plan director, "que fue una de las cosas que nos hizo replantearnos presentarnos a la reelección"; regular la control de accesos; innovar en los servicios que el club presta a los socios "para colocarnos a la vanguardia de los clubes deportivos"; y fomentar la participación del socio para que este "pueda opinar y decidir sobre el futuro del Grupo".

Jove, por su parte, aseguró que "la gente está volcada porque quiere una alternativa", incidiendo en que "si llegamos a tener más espacio, hubiéramos entregado más firmas". Para el empresario, la "gran respuesta de la gente me da muchísimo ánimo". Jove está bebiendo de todo lo que los socios grupistas le están aportando: "Les escucho y atiendo todas las cosas que ellos creen que hay que mejorar o aquello que no les gusta". "Estamos cogiendo ideas y estamos abiertos a lo que la gente que conoce la institución nos pueda aportar", añadió. Respecto a su equipo, el precandidato explicó que "está casi cerrado", pero que no descarta "más incorporaciones".

Ahora se abre un plazo para la presentación y estudio de impugnaciones a las candidaturas. Será el día 10 cuando se proclamen de forma oficial, dando comienzo al día siguiente la campaña. Las votaciones se celebrarán el día 16 de febrero, en el pabellón Braulio García, de 10.00 a 20.00 horas.