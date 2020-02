"El exnovio de Lorena sacó su lado oscuro en los últimos meses, pero nadie pensó en algo así"

"Ha sucedido algo terrible, que ha sido el asesinato de mi hermana por un individuo del que nunca sospechamos que fuera capaz de hacer esto. Había roto con él hace dos meses y el tipo este la andaba acosando por las redes sociales, pero nada que hiciera sospechar de que llegara a tal punto de asesinarla". Así se expresaba ayer Francisco José Dacuña Fernández, hermano de la víctima, quien agrega respecto al sospechoso del asesinato que "sacó su lado oscuro en los últimos meses".

Al shock que sufrió al enterarse del crimen, la indignación y la rabia, se suma la sorpresa del hermano de la víctima por lo acontecido con una persona que aparentaba una imagen distinta ya que mientras estuvieron juntos: "Se portaba muy bien con ella, era muy cariñoso, cocinaba y limpiaba, era un hombre ideal; creía que trataba bien a mi hermana, nada indicaba que fuese un tipo así e hiciera esto con sangre fría cien por cien. Interpretaba un papel que se ve que no era él". En lo profesional dice de J. M. S. M. que "era buen camarero, nunca le faltaba trabajo, pero lo difícil era conservarlos, porque era un poco elemento, se pillaba sus borracheras, luego faltaba al trabajo e iba de sidrería en sidrería".

El hermano apunta que J. M. S. M trataba de apartar a Lorena de sus amigas y que tras la ruptura de la relación sentimental la expareja de la víctima "no se puso violento, pero no se lo tomó a bien" y comenzó un acoso en redes sociales, a través de Whatsapp y llamadas telefónicas. Su hermana le comentó "que era un poco pesado en el tema de 'vuelve conmigo, te quiero, por favor perdóname', pero en la vida sospechamos que fuera a llegar a tal punto". El sospechoso del crimen también se dirigió a Juan José Dacuña para intentar ver a la sobrina de la víctima diciéndole que "la echaba de menos".

Tras decidir poner punto final a su relación sentimental "Lorena no quería saber nada de él. Lo bloqueó en redes. Y creo que fue el detonante de todo esto", dice el hermano. "Siempre se van los mejores. Y no es justo, joder", lamentó.

La víctima explicó lo que pasaba a la familia cuando ya se había producido la ruptura. El hermano abogó porque lo que ha ocurrido con Lorena "que no vuelva a pasar, que las mujeres cuenten con las familias y no intenten tragarse algo que les pase con su pareja, de cualquier tipo, cualquier violencia verbal o física, porque algo que empieza muy suave puede acabar como esto, con su asesinato impune y fríamente y la dejó morir en casa", añadiendo que "el que menos te lo esperas en esta vida, puede acabar con la tuya: No dejéis que os hagan daño", apeló.

Aunque en el estado actual de la investigación J. M. S. M. sólo es sospechoso, el hermano de la víctima está convencido de que es el autor del crimen: "La única certeza que tenemos es que ha sido él, porque ella no tenía enemigos, era muy buena persona. Cuando ella lo dejó fue cuando salió el lado malo de él, celos, acoso y por eso pasó lo que pasó". Un convencimiento que se ve reforzado en el hecho de que el sospechoso del crimen haya desaparecido, lo que apunta a una supuesta fuga.