La familia de Eleazar solicitará un careo entre policías y personal de seguridad

El abogado de la familia de Eleazar García, el joven de 30 años que falleció de un infarto tras un incidente a las puertas del estadio de El Molinón, solicitará un careo entre los policías locales y personal de la empresa de seguridad ante las versiones opuestas que están dando en esta mediática fase de instrucción. "Los policías han faltado a la verdad tanto como los vigilantes jurados y ante las contradicciones que existen", explicó Marcos Garcia Montes a las puertas del juzgado.

El letrado, que no ha querido desvelar el contenido de esas declaraciones "para que no se moleste nadie", también ha protestado porque la jueza instructora no le haya dejada preguntar a los dos agentes de la Policía Local que prestaron esta mañana declaración.

Además, García Montes también manifestó su intención de solicitar una reconstrucción de lo ocurrido en los aledaños de El Molinón durante el España Islas Feroe del año pasado.